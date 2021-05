Volkswagen-gruppen vil designe egne, avanserte mikrobrikker

Dagens kjøretøy er ikke bare datamaskiner, men ofte små datasentre, på hjul. Likevel tyder mye på at datamaskinenes rolle i bilene bare er i startgropen.

For å kunne tar større kontroll over denne utviklingen planlegger Volkswagen å designe egne mikrobrikker.

– For å oppnå optimal ytelse i sett i lys av de høye kravene som stilles til biler, må programvare og maskinvare komme fra den samme hånden, sier Volkswagen-toppsjef Herbert Diess i et intervju med Handelsblatt (for abonnenter), ifølge Reuters.

Kan gi viktig forsprang

Det er spesielt innen teknologi for selvkjørende biler at dette er aktuelt. Dette er et område hvor det skjer mye utvikling for tiden, hvor aktørene vil kunne tjene på å kunne tilby løsningene raskere enn konkurrentene.

Volkswagen Group etablerte i fjor datterselskapet Cariad, som skal styrke programvareutviklingen på tvers av alle varemerkene til gruppen. Selskapet har allerede mer enn 4000 ansatte. Det er denne gruppen som eventuelt skal utvikle ekspertise innen brikkedesign.

Volkswagen er på ingen måte først med slike tanker. Allerede i 2019 ble det kjent at Tesla har skiftet ut noe hyllevare fra Nvidia med egendesignede brikker. Arbeidet med disse startet i 2016.

Volkswagen har ingen planer om å produsere brikkene selv. Teslas brikker produseres av Samsung, og tidligere i år lanserte bilselskapet planer om en brikke på 5nm myntet på det som ifølge Tesla skal bli helt selvkjørende biler.