W3C overlater videreutviklingen av HTML og DOM til alternativ organisasjon

Helt siden 1996 har ansvaret for vedlikeholdet og standardiseringen av HTML-spesifikasjonene ligget hos W3C (World Wide Web Consortium), som to år tidligere ble etablert av weboppfinneren selv, Tim Berners-Lee. Nå har W3C kommet med en kunngjøring som i praksis innebærer at organisasjonen overlater det meste av ansvaret for markeringsspråket HTML, samt for programmeringsgrensesnittet Document Object Model (DOM), til WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group).

XHTML førte til splittelse

Mens W3C er en organisasjon hvor flere hundre selskaper og organisasjoner er medlemmer, er WHATWG primært en forening for nettleserleverandørene. Organisasjonen ble grunnlagt i 2004 av Apple, Mozilla og Opera Software, som et svar på at W3C i stedet for å videreutvikle HTML, valgte å satse på XHTML-standarden. Gruppen ledes i dag av en styringsgruppe med medlemmer fra Apple, Google, Microsoft og Mozilla.

XHTML ble aldri noen suksess.

– […] XTHML har aldri greid å skaffe seg kritisk masse blant dem som lager websidene. Enten ga de blaffen, eller så laget de sider med mye feil, sa Håkon Wium Lie, oppfinneren av CSS og daværende teknologidirektør i Opera Software, til digi.no i 2007. Han var da også medlem av en nyopprettet arbeidsgruppe i W3C som skulle arbeide med videreutviklingen av HTML.

På dette tidspunktet var det HTML 4.01 den nyeste versjonen av standarden. Den kom i 1999, men inkluderte bare minimale endringer sammenlignet med HTML 4.0 som kom i 1997.

HTML5 skapt hos WHATWG

I årene etter etableringen, utarbeidet WHATWG to spesifikasjoner, Web Apps 1.0 og Web Forms 2.0, som sammen ble kalt for HTML5. Det var disse de ble tatt utgangspunkt i da W3C skulle komme med en ny HTML-versjon, som også ble kalt for HTML5.

Selv om W3C har fortsatt arbeidet med HTML også etter at HTML5 ble gjort til W3C-standard i 2014, så skjer utviklingen så raskt at W3C-spesifikasjonene i stor grad beskriver noe som har vært. WHATWG beskriver dette slik:

– I en rekke år jobbet begge gruppene (W3C og WHATWG, journ. anm.) sammen. Men i 2011 kom gruppene til at de har forskjellige mål: W3C ønsket å publisere en «fullført» versjon av «HTML5», mens WHATWG ønsket å fortsette med å jobbe på en «Living Standard» for HTML, hvor spesifikasjonen kontinuerlig vedlikeholdes framfor å enn å fryse den i en tilstand med kjente problemer, og å legge til nye egenskaper for å utvikle plattformen.

Én versjon

I gårsdagens kunngjøring heter det at W3C og WHATWG har inngått en avtale som innebærer at de to gruppene skal samarbeide om utviklingen av én versjon av HTML- og DOM-spesifikasjonene. De to gruppene mener det er skadelig for fellesskapet å ha to ulike HTML-spesifikasjoner og DOM-spesifikasjoner å forholde seg til.

Arbeidet med selve spesifikasjonene skal heretter foregå hos WHATWG. Det er også WHATWG som skal ha ansvaret for vedlikeholdet av spesifikasjonene.

Fortsatt standardisering

WHATWG skal dessuten produsere periodiske «snapshots», som så skal gjennomgå en tradisjonell W3C-standardiseringsprosess, noe som også innebærer å sikre at disse versjonene av spesifikasjonene kan brukes uten frykt for å patentkrenkelser.

W3C skriver i kunngjøringen at organisasjonen fortsatt vil engasjere seg i å sikre at HTML-utviklingen fortsette å møte behovene til det globale fellesskapet, noe som inkluderer forbedringer knyttet til tilgjengelighet, internasjonalisering, personvern, interoperabilitet, ytelse og sikkerhet.

