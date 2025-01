Nvidia opplevde mandag et historisk børsfall. Da handelen stengte, var selskapet ned nesten 17 prosent. Det tilsvarer et verditap på nær 590 milliarder dollar, eller drøye 6600 milliarder norske kroner.

De kommende dagene vil gi svar på om kursfallet var et blaff utløst av overdreven bekymring, eller om det er en børsboble som er i ferd med å sprekke.

Forrige ukes lansering av kinesiske Deepseeks KI-modell, som ligner på for eksempel ChatGPT, fikk begrenset oppmerksomhet. Kanskje ikke så rart, siden lanseringen skjedde på samme dag som USAs president Donald Trump ble tatt i ed for andre gang.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Klar for NIS2? Les sikkerhetssjefens tre råd til norske bedrifter

Men da uka var gått og helgen kom, skjedde det noe. Deepseeks KI-assistent ble brått den mest nedlastede appen i Apples app-butikk i USA. Den vippet dermed OpenAIs ChatGPT ned fra tronen.

Sjokkbølger

Det er imponerende i seg selv, men det som industrien virkelig merket seg var Deepseeks påstand om at deres nyeste modell, R1, var utviklet med en brøkdel av kostnadene de store vestlige selskapene øser ut på utvikling av KI-teknologi, penger som i stor grad går til kostbare Nvidia-brikker og programvare.

Les også Intel sliter på mange fronter

KI-bølgen som ble utløst av lanseringen av ChatGPT i 2022, har bidratt til å gjøre Nvidia, som utvikler avansert brikketeknologi, til et av verdens mest verdifulle selskaper.

Nyheten spredte sjokkbølger gjennom den amerikanske teknologisektoren, og mange stilte et grunnleggende spørsmål: Bør tek-kjempene fortsette å sprøyte hundrevis av milliarder dollar inn i KI-utvikling når et kinesisk selskap kan bygge en lignende modell så billig?

Deepseeks utviklere skrev i en artikkel forrige måned at deres V3-modell, lansert 10. januar, brukte Nvidias H800-brikker i treningen. Dette er en enklere variant som ikke er berørt av USAs eksportrestriksjoner. Utviklingen skal ha kostet mindre enn 6 millioner dollar.

Modellen R1, som ble lansert mandag, skal være 20 til 50 ganger billigere i bruk enn OpenAIs o1-modell, avhengig av oppgaven, ifølge et innlegg på Deepseeks offisielle WeChat-konto, som gjengis av Reuters.

Gigantiske planer

Deepseek er blitt en ny kinesisk torn i øyet på myndighetene i Washington.

Donald Trumps nye regjering legger stor vekt på å opprettholde USAs dominerende stilling i teknologiindustrien, noe et annet kinesisk selskap, Tiktok, har fått merke. En lov som har som mål å tvinge fram et salg av selskapets amerikanske avdeling trådte nylig i kraft, og Trump har engasjert seg aktivt i saken.

På sin første hele dag på jobb etter edsavsigelsen, lanserte Trump også en KI-satsing der OpenAI og japanske Softbank etter planen skal legge 500 milliarder dollar, eller 5600 milliarder kroner, i potten.

Konkurransen med Kina ble nevnt som en sentral motiverende faktor for det såkalte Stargate-prosjektet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Les også Slik ble Nvidia verdens største selskap

Sputnik-øyeblikk

– Deepseek R1 er et Sputnik-øyeblikk for KI, sa tek-investor Marc Andreessen, en av Trumps allierte, i en kommentar etter at det kinesiske prosjektet ble kjent.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Internasjonalt samarbeid skal styrke ansvarlig KI

Han henviste til sjokket i den vestlige verden da Sovjetunionen i 1957 sendte en satellitt i bane rundt jorda for første gang, før USA.

Siden KI-utvikling regnes som en strategisk viktig teknologi, har amerikanske myndigheter blokkert eksport av de kraftigste Nvidia-brikkene til Kina. Dermed mangler Deepseek tilgang til de nyeste og beste, brikker som ChatGPT til sammenligning lener seg tungt på for å drive sine KI-modeller.

– Hvis Kina raskt tar igjen USA i KI-kappløpet, så vil økonomien i bransjen bli snudd på hodet, skriver Kathleen Brooks i handelsplattformen XTB i en orientering til selskapets kunder.

– Bra for alle

Microsofts toppsjef Satya Nadella gikk ut i sosiale medier før børsåpningen mandag. Han forsøkte å dempe bekymringer om lavbudsjetts-KI, og uttalte at rimeligere KI bare vil føre til at bruken skyter i været.

Budskapet hans var litt annerledes på Davos-konferansen uka før.

– Vi bør ta det som utvikles i Kina svært, svært alvorlig, sa han da.

Microsoft er blant selskapene som har vært ivrige til å ta i bruk generativ KI, og kunngjorde tidligere i januar at de planlegger investeringer på 80 milliarder dollar i datasentre til KI-bruk i 2025.

Fredag kunngjorde Facebook-eier Meta KI-investeringer på minst 60 milliarder dollar.

Store deler av disse pengene vil havne hos Nvidia.

– Ren nødvendighet

Flere stemmer, blant dem analytikeren Ben Thompson, antyder at Deepseeks framskritt er drevet fram av ren nødvendighet. Uten tilgang til den mest avanserte brikketeknologien, har selskapet vært nødt til å utvikle nye metoder for å gjøre det beste ut av det de har.

– Du kan i høyeste grad argumentere for at hovedutfallet av eksportforbudet på avanserte brikker er dagens krakk i Nvidias aksjekurs, skriver Thompson i sitt nyhetsbrev Stratechery.

– Forbudet driver nye selskaper som Deepseek til å drive innovasjon på måter som prioriterer effektivitet, ressursdeling og samarbeid, skriver MIT Technology Review.

Anklager om juks

Elon Musk, som har investert tungt i Nvidia-brikker til bruk i sitt selskap xAI, mistenker Deepseek for å ha fått tak i forbudte H100-brikker til bruk i prosjektet. En tilsvarende anklage er fremmet av toppsjefen i Silicon Valley-selskapet ScaleAI.

De får imidlertid passet påskrevet av den Hongkong-baserte investoren Jen Zhu Scott.

– Det høres ut som når de rike ungenes lag blir utspilt av de fattige ungenes lag, skriver hun i en melding på X.