Den 12. mars 1989 – altså 29 år siden i dag – publiserte Tim Berners-Lee et dokument der han foreslo et system for informasjonsbehandling, det som etter hvert ble til World Wide Web. Det var riktignok ikke før i august 1991 at weben ble tilgjengelig for allmenheten.

I forbindelse med jubileet har Berners-Lee publisert et blogginnlegg der han uttrykker bekymring for deler av utviklingen av dagens web. Store selskaper som Google og Facebook har fått for stor innflytelse, og disse selskapenes fokus på profitt gjør at de handler på en måte som ikke er til det beste for oss alle, mener han. Det skriver The Register.

Berners-Lee skriver i sitt blogginnlegg at 2018 innebærer en milepæl i webens historie, ettersom mer enn halve verdens befolkning i år for første gang vil være online. Men han mener truslene mot weben slik vi kjenner den i dag er virkelige – og mange.

– Det går fra feilinformasjon og tvilsom politisk annonsering til tap av kontroll over våre personlige data, skriver Berners-Lee.

Han ønsker at weben skal fortsette å være et gratis, åpent og kreativt område som er tilgjengelig for alle. Det er imidlertid mulig kun hvis vi får alle på nett, og sørger for at weben fungerer for menneskene som bruker den.

Noen få kontrollerer hvilke idéer og meninger som blir sett og delt

Berners-Lee står bak stiftelsen The Web Foundation, og sier at noe av det viktigste han og organisasjonen kommer til å jobbe med fremover er å sørge for at alle i verden får internett-tilgang. Det betyr at vi må støtte politikk og forretningsmodeller som gir tilgang også til verdens fattigste, gjennom blant annet offentlig tilgjengelig, gratis internett.

Men de store selskapene er ifølge Berners-Lee en trussel mot en web som skal fungere til det beste for alle.

– Weben som mange koblet seg til for mange år siden er ikke den samme som brukere vil finne i dag. Det som en gang var et stort utvalg med blogger og nettsider har blitt komprimert under vekten av noen få dominerende plattformer. Denne konsentrasjonen av makt skaper nye portvoktere, og tillater en håndfull plattformer å kontrollere hvilke idéer og meninger som blir sett og delt.

Berners-Lee skriver videre at disse dominerende plattformene er i stand til å holde fast på sine posisjoner ved å skape barrierer for konkurrenter.

– De kjøper opp oppstartsselskaper som utfordrer dem, kjøper opp nye innovasjoner og ansetter topp-talentene fra bransjen. Hvis du i tillegg legger til den konkurransefordelen de har gjennom data fra brukerne sine, så kan vi forvente at de neste 20 årene blir langt mindre innovative enn de foregående.

Det er nødvendig med regulering

Det faktum at makten på weben er konsentrert på noen få selskaper gjør det også mulig å gjøre weben til et «våpen». Som eksempel nevner han hvordan konspirasjonsteorier har skutt fart i sosiale medier, hvordan falske Twitter- og Facebook-kontoer har skapt sosiale spenninger, eksterne aktører har påvirket valg, og kriminelle stjålet personlige data.

Web-skaperen sier at selskapene er klar over problemer og gjennomfører tiltak for å fikse dem, og at hver endring de gjør påvirker millioner av mennesker.

– Ansvaret – og noen ganger byrden – ved å ta disse avgjørelsene faller på selskaper som har blitt bygget for å maksimere profitt mer enn å maksimere sosiale fordeler, skriver Berners-Lee.

Han mener det kan være nødvendig med et juridisk eller regulatorisk rammeverk som også tar i betraktning sosiale mål.

– La oss samle de smarteste hjernene fra næringslivet, teknologi, myndigheter, det sivile samfunnet, kunstverdenen og akademia for å takle truslene mot webens fremtid. Vi ved Web Foundation er klare til å ta vår del av dette oppdraget og bygge den weben vi alle ønsker. La oss jobbe sammen for å gjøre det mulig, avslutter Berners-Lee. Du kan lese hele brevet fra Tim Berners-Lee her.

