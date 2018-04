Western Digitals nye mini-SSD er lynrask

Western Digital har nå kunngjort en ny SSD for dem som leter etter en lagringsløsning med liten formfaktor og samtidig solid ytelse. Den nye modellen heter WD Black og er en M.2 SSD som leverer ganske imponerende tall.

WD Black opererer ifølge Western Digital med en sekvensiell lese- og skrivehastighet på henholdsvis 3400 MB/s og 2800 MB/s. Disse tallene gjelder vel å merke for utgaven med 1 TB lagringsplass, mens 500- og 250 GB-versjonen opererer med litt lavere tall.

Foto: Western Digital

3D NAND

Ellers kan 1 TB-utgaven også skilte med tilfeldig lese- og skrivehastighet på henholdsvis 500 000 og 400 000 IOPS (input/output operations per second), som Western Digital sier er ideelt for multitråd-applikasjoner og dataintensive oppgaver.

SSD-en benytter Western Digitals egen 3D NAND-teknologi, hvor minnecellene altså er stablet oppå hverandre, og byr ifølge produsenten også på helt ny NVMe-arkitektur og ny kontroller.

Produktet kommer som sagt også i en 500 GB- og 250 GB-versjon. Førstnevnte opererer med sekvensielle lese- og skrivehastigheter på henholdsvis 3400 MB/s og 2500 MB/s, mens minstemann må nøye seg med 3000 MB/s og 1600 MB/s.

SSD-ene har begynt å dukke opp i norske nettbutikker til priser på rundt 4400, 2300 og 1200 kroner for henholdsvis 1 TB-, 500 GB- og 250 GB-versjonen. Mer informasjon kan du finne på produktsiden.

