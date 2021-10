Whatsapp-brukere strømmet til konkurrerende tjenester under nedetiden

Selv om det var nedetiden til selve Facebook-tjenesten som fikk mest oppmerksomhet i norske medier mandag kveld, så rammet de samme nettverksproblemene stort sett alle de andre tjenestene Facebook-selskapet eier og leverer. For selskapets egen del kan dette nedetiden til enkelte av de andre tjenestene ha vært vel så alvorlig.

Facebook har i praksis ingen konkurrenter som brukerne enkelte kan flytte over til når de føler for dette. Det er i praksis umulig å få med seg venner, innhold og historikk over i en konkurrerende tjeneste. Straks Facebook-tjenesten var oppe igjen, så kom brukerne tilbake.

Slik er det ikke nødvendigvis med den krypterte meldingstjenesten Whatsapp, som har mer enn to milliarder brukere. Tjenesten brukes av mange til sanntidskommunikasjon, som et alternativ til telefon og SMS. Dette er behov som ofte ikke kan vente.

Flere alternativer å velge mellom

Samtidig er det relativt enkelt for mindre grupper av brukere å bli enige om å flytte til en tilsvarende tjeneste fra en annen leverandør.

Slike tjenester er det flere av. Signal, Telegram, ja til og med Apples Imessage (dersom alle benytter Apple-enheter), kan alle være gode alternativer til Whatsapp.

Føler brukerne seg bortimot like hjemme der som i Whatsapp, er det langt fra sikkert at de vender tilbake igjen. Nedetiden kan også ha vært dråpen for mange som allerede har vært skeptisk til Facebooks håndtering av personvernet i Whatsapp.

Millioner av nye brukere

Det er ingen tvil om at mange benyttet seg av alternative tjenester mandag kveld. Ikke minst gjelder dette Signal, som bare kort tid etter at nedetiden til Whatsapp startet, meldte at mengden av nye brukere steg kraftig.

Noen timer senere hevdet Signal at flere millioner av personer har registrert seg som nye brukere av tjenesten. Samtidig gikk det hele kanskje ikke helt smertefritt for seg for alle. Signal bekreftet samtidig at enkelte brukere ikke lenger kunne se kontaktene sine. Trolig ble dette problemet løst i løpet av natten.

Digi.no har ikke sett at andre Whatsapp-konkurrenter har gått ut med slike tall.