WhatsApp snur – vil ikke lenger «tvinge» brukere til å godta de nye vilkårene

På begynnelsen av nyåret rapporterte Digi.no at den Facebook-eide meldingsappen WhatsApp skulle endre brukervilkårene sine på en måte som har gjort mange brukere bekymret for personvernet – blant annet på grunn av at Facebook tilsynelatende vil få mer innsyn i persondata fra appen.

På tross av kontroversene rundt de nye brukervilkårene begynte WhatsApp å «presse» brukere til å godta de nye vilkårene.

Har snudd i saken

Som blant andre Engadget meldte tidligere denne måneden, ble brukere informert om at appen gradvis vil begynne å miste funksjonalitet dersom man ikke godtar oppdateringen innen den 15. mai, tidspunktet da de oppdaterte vilkårene trådte i kraft.

Ifølge WhatsApp ville tapet av funksjonalitet starte med fjerning av tilgangen til chatlisten, og senere ville appen ikke lenger kunne brukes til meldinger og samtaler i det hele tatt.

Nå har WhatsApp imidlertid snudd.

I en kommentar sendt til nettstedet The Next Web sier WhatsApp at de ikke lenger vil fjerne funksjonalitet til tjenesten om brukere ikke aksepterer de nye brukervilkårene.

– Med bakgrunn i nylige diskusjoner med ulike autoriteter og personverneksperter, ønsker vi å gjøre det klart at vi på nåværende tidspunkt ikke har noen planer om å begrense funksjonaliteten rundt måten WhatsApp fungerer på for dem som ennå ikke har akseptert oppdateringen, heter det i kommentaren.

I stedet vil tjenesten fortsette å gi brukere påminnelser om oppdateringen fra tid til annen, noe tjenesten hittil har gjort. WhatsApp bekrefter at de verken vil begrense funksjonaliteten eller stenge kontoen til brukere i en oppdatert melding i FAQ-seksjonen på hjemmesidene sine.

Ifølge tjenesten har majoriteten av brukere allerede akseptert brukervilkårene.

Tilbakeviste beskyldninger

Det er uvisst hva som vil skje i et mer langsiktig perspektiv dersom man ikke godtar de oppdaterte personvernvilkårene, men enn så lenge ser det altså ut til at WhatsApp vil la etternølerne være i fred.

WhatsApp har fastholdt fra begynnelsen at brukere og mediene har misforstått de nye brukervilkårene og kom med en oppklaring tidligere i år. Der forsikret tjenesten at den vil fortsette å beskytte private meldinger med ende-til-ende-kryptering, og at verken tjenesten selv eller Facebook kan se meldinger eller høre samtaler.

Meldingsappen bedyrer også at verken de eller Facebook har innsyn i lokasjonsdata og at WhatsApp ikke deler kontakter med Facebook.

Flere medier, blant andre Business Insider, hevdet at de nye brukervilkårene innebærer at man må dele lokasjonsdata og kontaktdata med Facebook, basert på en melding som WhatsApp selv sendte til brukere.

Som Digi.no rapporterte, har personvernbekymringene for øvrig ført til at de konkurrerende meldingsappene Signal og Telegram har opplevd massiv vekst.