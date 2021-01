WhatsApp prøver å berolige kunder etter hvert som millioner av brukere rømmer til konkurrentene

Nylig rapporterte digi.no at den Facebook-eide meldingappen WhatsApp er i ferd med å endre brukervilkårene sine på en måte som har gjort mange brukere bekymret for personvernet – blant annet på grunn av Facebook tilsynelatende vil få mer innsyn i persondata fra appen.

Som et resultat av personvernbekymringene har et par av konkurrentene nå opplevd massiv vekst, melder avisen New York Times.

Signal og Telegram tar av

De krypterte meldingstjenestene Signal og Telegram har fått flere titalls millioner nye brukere bare i løpet av den siste uken. Førstnevnte fikk god drahjelp av den profilerte entreprenøren Elon Musk, sjef for Tesla og SpaceX, som den 7. januar på Twitter oppfordret folk til å bruke Signal.

– Vi fortsetter å knuse trafikkrekorder og legger til ny kapasitet etter hvert som flere og flere folk innser hvor mye de misliker Facebooks nye brukervilkår, skrev Signal i en Twitter-melding sist helg.

På onsdag la tjenesten ut en ny melding som viser at antallet nedlastinger av Signal på Google Play nå ligger på over 50 millioner, som bekreftes av appens produktside hos appbutikken i skrivende stund. For bare et par uker siden lå antallet nedlastinger på rundt 300 000.

Telegram meldte på sin side på tirsdag at de har nådd 500 millioner aktive brukere, og at de la til 25 millioner nye brukere bare i løpet av de tre foregående døgnene. 27 prosent av de nye brukerne kom fra Europa, som betyr at appen er temmelig populær her på kontinentet.

WhatsApp svarer bekymrede brukere

Som en respons på den nye trenden og de mange spekulasjonene i mediene og blant brukere kom WhatsApp selv på banen for å rydde opp i det tjenesten mener er misforståelser rundt de nye brukervilkårene.

WhatsApp forsikrer at de vil fortsette å beskytte private meldinger med ende-til-ende-kryptering, og at verken tjenesten selv eller Facebook kan se meldinger eller høre samtaler. Tjenesten bedyrer også at de verken de eller Facebook har innsyn i lokasjonsdata, og at WhatsApp ikke deler kontakter med Facebook.

Tjenesten presiserer på sine hjemmesider at lokasjonsdata man deler med andre er beskyttet med ende-til-ende-kryptering. Når det gjelder kontakter opplyser selskapet at de – når brukeren gir tillatelse – kun har tilgang til telefonnumre fra adresselisten, og at kontaktlistene ikke deles med andre Facebook-apper.

Flere medier, blant andre Business Insider, hevdet at de nye brukervilkårene innebærer at man må dele lokasjonsdata og kontaktdata med Facebook, basert på en melding som WhatsApp selv sendte til brukere.