Whatsapp tvinger brukerne til å dele data med Facebook. Bytt til Signal, sier Musk

Siden onsdag har brukere som har åpnet Whatsapp-appen fått beskjed om at de må godta nye brukervilkår dersom de vil fortsette å bruke appen etter 8. februar. Fra den datoen vil det ikke lenger være mulig å åpne appen uten å godta de nye vilkårene først.

Whatsapp er en kryptert meldingsapp med mer enn to milliarder brukere verden over.

Ifølge Business Insider innebærer de nye brukervilkårene blant annet at man må gi Whatsapp tillatelse til å dele brukerdata med Facebook, som har eid Whatsapp siden de kjøpte selskapet for 19 milliarder dollar i 2014. Også datterselskaper av Facebook skal få anledning til å bruke disse dataene, som blant annet inkluderer brukernes telefonnumre, kontaktlisteinfo og lokasjoner, profilbilder og diverse bruks- og diagnosedata fra apploggene.

Elon Musk vil bytte app

Teknologinettstedet Ars Technica får opplyst fra Whatsapp at de nye brukervilkårene skyldes at man skal gjøre det mulig for bedrifter å bruke og lagre Whatsapp-chatter gjennom Facebooks infrastruktur, men ifølge Ars Technica begrenser ikke de nye brukervilkårene datadelingen kun til slik bruk.

Tvert i mot står det i brukervilkårene at Facebook og datterselskapene kan bruke informasjonen de får til å utvikle og analysere tjenestene sine på alle mulige måter.

TechCrunch-redaktør Mike Butcher la ut denne sammenligningen av Facebook, Whatsapp, Signal og Telegram på Twitter. Listen over hvilke data appene samler, er mye lengre hos de to førstnevnte.

Også tredjeparts-selskaper vil i noen tilfeller kunne få tilgang til brukerdata, skriver Ars Technica.

De nye brukervilkårene består av mer enn 8000 ord, som erfaringsmessig blir lest av svært få. Mange Whatsapp-brukere har likevel reagert negativt på de nye vilkårene, og flere oppfordrer nå til å heller benytte seg av andre krypterte meldingstjenester som Signal og Telegram. Blant dem som nå vil kutte ut Whatsapp er også kjente størrelser i teknologiverdenen, skriver Business Insider.

Redaktør Mike Butcher i TechCrunch la i en tweet ut skjermbilder som viser hvor mye data Whatsapp og Facebook vil ha fra brukerne sine sammenlignet med Signal og Telegram, og konkluderer med at de to sistnevnte er bedre alternativer hvis du er opptatt av personvernet ditt.

Også Tesla-sjef Elon Musk er blant dem som vil kutte ut Whatsapp. «Use Signal.» var den korte tweeten han sendte ut onsdag.

Uenigheter om personvern

Ifølge Business Insider hevder Whatsapp at de nye brukervilkårene ikke gjelder brukere i EU og Storbritannia. Det er uklart om det gjelder alle brukervilkårene eller bare betyr at dataene til brukere i EU og Storbritannia ikke deles.

Vi vet heller ikke om dette betyr at også Norge er unntatt krav om datadeling, men norske brukere som logger seg inn på Whatsapp nå, blir bedt om å godta nye brukervilkår.

Whatsapp har siden starten profilert seg som en app som setter personvernet høyt, og i 2016 fikk Whatsapp-brukerne mulighet til å reservere seg mot å dele dataene sine med Facebook. Da Whatsapp-gründerne Brian Acton og Jan Koum i 2017 og 2018 forlot selskapet de hadde bygget opp, skal imidlertid det blant annet ha skyldtes uenigheter med Facebook om annonser i appen og personvernet til brukerne.