Windows 10 degraderte brukernes lisenser fra Pro til Home

Windows 10-brukere opplevde i går at operativsystemet plutselig og uten varsel ble nedgradert fra Pro-utgaven til Home.

Kunder med gyldige lisenser våknet opp til en snodig beskjed om at de måtte re-aktivere systemene sine. Det melder en rekke medier som Forbes og Arstechnica med flere.

En lengre diskusjonstråd på Reddit med flere hundre innlegg viser noe av frustrasjonen som oppsto når produktnøklene sluttet å virke.

Microsoft har siden bekreftet at det var et problem knyttet til selskapets aktiveringstjenere, uten å gi nærmere detaljer.

En talsperson sier at feilen er håndtert og at berørte kunder vil få rettelsen automatisk innen et døgn, melder Forbes.

En trøblete høst

Gårsdagens hendelse føyer seg inn i rekken av trøbbel som har rammet Windows 10-brukere den siste tiden.

Kunder har i høst vært plaget av flere alvorlige feil som blant annet har utløst blåskjerm og slettede filer.

Det var så mange problemer at Microsoft på et tidspunkt så seg nødt til å trekke tilbake en oppdatering, ifølge Betanews.