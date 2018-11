Windows 10 får støtte for ny videokodek

En rekke teknologiaktører har som kjent gått sammen om å utvikle en felles og åpen videokodek som fritt kan brukes til effektiv koding og avspilling av videoinnhold med høy oppløsning. Kodeken kalles for AV1 og utvikles i Alliance for Open Media.

Foreløpig er utvalget av programvare og maskinvare som støtter AV1 temmelig begrenset. Men dette er i ferd med å bedre seg. Ifølge Softpedia News har Microsoft nylig kommet med det selskapet kaller for AV1 Video Extension. Dette er foreløpig en betautgave av en programvarebasert dekoder som gir Windows 10-støtte for avspilling av AV1-kodet innhold.

Microsoft har ikke oppgitt hva slags programvare som etter installasjonen av utvidelsen kan spille av AV1-filer, men Windows Media Player er en naturlig kandidat. Det samme er annen programvare som er integrert med Microsofts DirectShow-teknologi.

En litt pussig begrensning ved AV1 Video Extension er at en kun kan brukes sammen med Xbox One og Windows 10 version 17763.0 eller høyere, det vil si den store høstoppdateringen som Microsoft måtte trekke tilbake igjen.

Først tirsdag denne uken begynte Microsoft ut rulle ut oppdateringen på nytt, denne gang i en forhåpentligvis bedre utgave.

Utvidelsen lastes ned via Microsoft Store, som også skal holde den oppdatert når det kommer nye utgaver.

