Endelig litt støtte for Googles JPEG-utfordrer. Men nå kan det uansett være for sent

I 2010 lanserte Google bildeformatet WebP, som er delvis basert på videokodeken VP8 som selskapet ble eier av året før. Målet var å gjøre WebP til et alternativ eller erstatter for JPEG (Joint Photographic Experts Group), i alle fall på weben. Redusert filstørrelse uten synlig kvalitetstap var den viktigste egenskapen. Året etter fikk formatet også støtte for transparent bakgrunn og animasjoner, noe som gjorde det til et alternativ til PNG (Portable Network Graphics) og GIF (Graphics Interchange Format).

Men bruken av WebP har egentlig aldri tatt av. Det kan være mange årsaker til dette, men helt avgjørende har det nok likevel vært at Googles egen nettleser er den eneste av de største nettleserne som støtter formatet.

Skal et nettsted bruke WebP, må det også tilby de samme bildene i et annet format. Det skal mye til for at den reduserte båndbreddebruken dette bidrar til, forsvarer ekstraarbeidet.

Edge redningen?

Men nå har det plutselig skjedd noe. Helt ut av det blå har Microsoft ikke bare kommet med løfter om å støtte WebP i Edge. I Edge-utgaven som følger oktoberoppdateringen til Windows 10 tilbys WebP-støtte som en «preview-funksjonalitet».

Det et CNET som omtaler dette, etter å ha funnet en kort kunngjøring om det i en twittermelding fra en Edge-utvikler:

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻| _

┻┳| •.•) WebP is supported in Edge

┳┻|⊂ノ

┻┳| — Patrick Kettner (@patrickkettner) 3. oktober 2018

Så er spørsmålet om denne nyheten har noen som helst betydning. Edge brukes ikke av mange, og så lenge verken Firefox eller Safari støtter formatet, vil det ikke kunne erstatte dagens bildeformater.

Mozilla skal riktignok ha jobbet en del for et par år siden for å gi Firefox WebP-støtte, men dette ser ut til å ha stoppet opp.

Begynnelsen: Vil erstatte JPEG på weben

Ikke eneste alternativ

Et annet skjær i sjøen er at verden har gått videre selv om utbredelsen av WebP-støtte har stått nærmest stille. Nå er det andre formater som kanskje er mer aktuelle til å erstatte blant annet JPEG.

Apple har for eksempel gått sterkt inn for HEIF (High Efficiency Image File Format), også kalt HEIC, som brukes av blant annet iOS 11 og nyere. Men dette formatet er så belemret med patentlisenser at det trolig egner seg dårlig for bruk på weben.

JPEG, altså gruppen bak formatet med samme navn, kunngjorde i forbindelse med JPEG-standardens 25-årsjubileum tidligere i år planer om en ny etterkommer til JPEG, nemlig JPEG XL, som også skal kunne brukes royaltyfritt. Målet med formatet er 60 prosent bedre komprimeringseffektivitet enn det som tilbys av det opprinnelige JPEG-formatet.

Det er ventet nyheter rundt utviklingen JPEG XL i løpet av oktober.

Men JPEG-gruppens tidligere forsøk på å modernisere JPEG, gjennom JPEG 2000 og JPEG XR, har ikke vært noen stor suksess.

AVIF

Et utfordrer som har potensial til å få virkelig bred støtte, dersom egenskapene holder mål, er AVIF (AV1 Image File Format). Bak dette formatet står Alliance for Open Media, hvor mange av de største aktørene innen IT- og innholdsbransjene er medlemmer.

Alliansen er godt i gang med videoformatet AV1, som allerede støttes av Chrome og delvis er implementert i Firefox. AVIF er delvis basert på AV1, som skal være betydelig mer effektiv enn VP8-teknologien WebP bygger på.

Det er ikke bare nettleserstøtte som spiller en stor rolle for hvilket format, om noe, som kan bli et reelt alternativ til i alle fall JPEG på weben. Det må være enkelt å produsere bilder i dette formatet i brukernes foretrukne verktøy, og det må komme maskinvarestøtte for koding og dekoding av formatet.

Det sistnevnte er ikke minst viktig på mobiler og nettbrett som har begrenset CPU- og batterikapasitet, samtidig som enda mer at webinnholdet konsumeres på slike enheter.

