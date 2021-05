Yahoo og AOL selges for 5 milliarder dollar

Amerikanske Verizon selger ut sin medievirksomhet, som skal plasseres i et nyopprettet selskap som viderefører det ikoniske merkenavnet: Yahoo.

Apollo Global Management punger ut med 5 milliarder dollar for mediedelen av tele- og IT-giganten Verizon. Beløpet tilsvarer drøyt 41,5 milliarder kroner. I tillegg til Yahoo får de også med seg et annet klassisk merkenavn fra internettalderen; AOL var synonymt med internett for mange amerikanere når de første gang koblet seg på nettet.

Verizon får en andel på 10 prosent i det nye selskapet, som fortsatt skal ledes av Guru Gowrappan. 4,25 milliarder av kjøpesummen betales i kontanter. Salget skal sluttføres i andre halvår.

I 2015 og 2016 betalte Verizon til sammen ni milliarder for AOL og Yahoo. På det tidspunktet slet Yahoo allerede med økonomien, men hadde fortsatt noen attraktive merkevarer som Yahoo News og Yahoo Sports.