Youtube lanserer barneapp i Norge

Greg Dray, direktør i Youtube Kids i Europa. Foto: Youtube

– Dette er en separat og tryggere strømmetjeneste for barn, med en hel rekke foreldrekontroller som gjør det mulig å skreddersy opplevelsen slik at den blir riktig for hver enkelt barnefamilie, sier direktør Greg Dray i Youtube Kids i Europa.

I den nye appen vil det bli lettere for foreldre å begrense seertiden og håndplukke videoinnhold for barna. Med en integrert tidskontroll kan foreldre begrense skjermtiden for barna til for eksempel 20 minutter. Foreldrene kan samtidig velge om barna skal ha mulighet til å søke etter innhold i appen eller ikke.

Lanseringen av kanalen skjedde tirsdag i forbindelse med Safer Internet Day, som er en årlig internasjonal markering som setter søkelys på trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge.

Ifølge nettstedet vil alle annonsene i appen bli tydelig merket og overholde nettstedets annonseregler. Det betyr at det ikke vil være annonser for mat og drikke, eller videospill og filmtrailere rettet mot barn over 13 år.

Appen ble lansert i USA for fire år siden. Siden har da har den blitt lansert i 53 land. Globalt har appen blitt lastet ned flere titalls millioner ganger. Den har 14 millioner ukentlige brukere.