Zuckerberg i internt møte: – Annonsørene kommer tilbake fort nok

Flere hundre selskaper har sluttet seg til boikottkampanjen «Stop Hate for Profit» , og har pauset sin annonsering på Facebook i en periode i et forsøk på å få dem til å slå hardere ned på hatytringer på plattformen.

Facebook-toppsjef Mark Zuckerberg ser ut til å ta den voksende annonseboikotten mot selskapet med ro.

«Jeg tipper at disse annonsørene vil være tilbake på plattformen raskt nok», skal han ha sagt i et internt møte forrige fredag.

«Vi kommer ikke til å endre tilnærmingen vår til noe basert på at en liten prosentandel av inntekten vår trues», fortsatte toppsjefen. Utspillene ble senere lekket til nettstedet The Information.

Han kalte dessuten kampanjen et «omdømme- og partnerproblem» og ikke økonomisk problem.

Mer forsonende utad

Facebook har deretter bekreftet at utspillene stemmer. Samtidig ble det denne uken klart at Zuckerberg har gått med på delta på et møte med borgerrettighetsorganisasjonene som tok initiativ til boikottkampanjen, «Stop Hate for Profit».

Dette illustrerer den flerfoldige måten Facebook håndterer annonseboikotten på, skriver TV-stasjonen BBC:

På den ene siden opptrer de forsonende i offentligheten, ved å komme med mindre endringer og understreke at hatefullt innhold ikke hører hjemme på plattformen. På den andre siden spiller de ned effekten av boikotten internt, og motsetter seg å gjøre større endringer i forretningsmodellen sin.

Denne uken sendte Facebook en mail til annonsørene for å forsikre dem at selskapet gjør alt de kan for å fjerne hatytringer.

«Dette arbeidet er aldri ferdig, og vi er stolte av hvordan våre apper kan hjelpe folk å komme sammen, lære og organisere seg mot hat og vise solidaritet», heter det i en av e-postene ifølge BBC.

Nylig publiserte også Nick Clegg, Facebooks sjef for globale saker, et åpent brev til annonsørene med forsikringer om det samme.

Facebooks Storbritannia-sjef Steve Hatch uttalte nylig til BBC at det «ikke har vært profitt i innhold som er hatefullt», og at systemet detekterer og fjerner 90 prosent av det hatefulle innholdet automatisk.

– For lukrativ annonsering

Det er fortsatt usikkert hvor stor betydning boikotten vil ha for Facebooks økonomi.

Ifølge en liste satt sammen av arrangørene, skal nå mer enn 600 merkenavn ha sluttet seg til kampanjen. Det er fortsatt få med tanke på Facebooks over 7 millioner aktive annonsører totalt.

Samtidig viser en undersøkelse fra World Federation of Adverters viser at så mange som en tredjedel av annonsørene vurderer å slutte seg til kampanjen. Sjefen i foreningen, Stephan Loerke, kalte kampanjen «et vendepunkt» i avisen Financial Times.

Leder i den britiske tenketanken Webroots Democracy, Areeq Chowdhury, sier til BBC at han i likhet med Zuckerberg tror selskapene som har sluttet seg til boikotten vil komme tilbake.

– Annonsemulighetene som tilbys av disse internettgigantene er uten sidestykke. Effekten kan ikke oppnås noe annet sted, så jeg synes det er vanskelig å tro at mange av dem vil slutte å annonsere i lengden, sier han.