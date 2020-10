1,5 milliarder til digitalisering: Her er postene som påvirker IT-næringen

Saken utvides.

Onsdag la regjeringen frem forslaget til neste års statsbudsjett. Her er postene som påvirker IT-næringen. Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland la frem digitaliseringspakken i statsbudsjettet for på NTNU Gløshaugen onsdag formiddag.

1,5 milliarder til digitalisering

Satsingene skal bidra til forenkling og effektivisering i offentlig sektor, bedre offentlige tjenester for brukerne og økt IT-sikkerhet, og sørge for at flere lønnsomme og innovative prosjekter blir gjennomført i offentlig sektor.

– Vi tar nå et krafttak for databasert verdiskaping i næringslivet. Totalt foreslår vi å gi 1,5 milliarder kroner til digitalisering over neste års statsbudsjett, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, i en uttalelse.

Digitaliseringspakken, fordelt på budsjettposter. Alle tall i millioner kroner (saken fortsetter under)

Digitaliseringspakken, fordelt på budsjettposter. Alle tall i millioner kroner. Skjermbilde: digi.no

Nav-modernisering

Regjeringen foreslår 440 millioner kroner til modernisering av IKT-systemene i Nav.

Med denne budsjettbevilgningen vil NAV i 2021 kunne starte et større prosjekt for utfasing av systemene Arena og Abetal.

Akson og helse-IT

Regjeringen setter av 317 millioner kroner til digitalisering i helse- og omsorgstjenesten. De foreslår å bevilge 189 millioner kroner til investeringer i nasjonale samhandlingsløsninger. Samtidig foreslår regjeringen å bevilge 93 millioner kroner til realiseringen av felles kommunal journalløsning. I tillegg styrkes helsedatasatsingen (nasjonal helseanalyseplattform) med 35 millioner kroner. Til sammen foreslår regjeringen å bevilge 235,3 millioner kroner i 2021 til arbeidet med plattformen. Helseanalyseplattformen skal bidra til bedre utnyttelse av norske helsedata samtidig som personvern og sikkerhet styrkes.

Bredbånd

Regjeringen foreslår å bevilge 264,1 millioner kroner for å bygge ut bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Midlene skal fordeles til fylkene etter en fastsatt fordelingsnøkkel.

– Basert på tall fra tidligere år, vil tilskuddsmidlene trolig kunne gi over 15 000 husstander nytt bredbånd, seier Helleland.

Telesikkerhet og -beredskap

Regjeringen foreslår å bevilge 125,3 millioner kroner i tilskudd til telesikkerhet og -beredskap for å dekke beredskapsavtaler og bygging av forsterket mobilberedskap i utvalgte kommuner. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal forvalte midlene.

Felles IKT-løsning i departementsfellesskapet

Regjeringen foreslår å bevilge 66,4 millioner kroner til arbeidet med innføring av nytt sak- og arkivsystem for Statsministerens kontor, departementene og DSS. Bevilgningen dekker nødvendige utgifter for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, DSS og Forsvarsdepartementet.

Altinn

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Altinn med 45 millioner kroner for å videreutvikle og sikre en god forvaltning av Altinn. Bruken av nasjonale fellesløsninger som Altinn, ID-porten og kontakt- og reservasjonsregistret har hatt en sterk økning de siste årene. Løsningene har i tillegg opplevd vesentlig økt trafikkmengde under koronaepidemien.

«Datafabrikken»

Regjeringen foreslår å bevilge 16 millioner kroner til etablering av Datafabrikken. Datafabrikken er et samarbeid med DigitalNorway og vil bidra til å gi små- og mellomstore bedrifter, oppstartsselskaper, akademia og mindre offentlige virksomheter rask og enkel tilgang på data, verktøy (som kunstig intelligens) og nødvendig kompetanse for å kunne utvikle nye tjenester og nye næringer.

Mer digitale domstoler

Regjeringen foreslår å bevilge 42,6 millioner kroner til prosjektet Digitale domstoler II. Det innebærer en utvidelse av det pågående prosjektet Digitale domstoler til alle landets domstoler, samt en satsing på informasjonssikkerhet.

Brønnøysundregistrene

Regjeringen foreslår å øke Brønnøysundregistrenes driftsbevilgning med 40 millioner kroner. Pengene skal gå til å utvikle et mer effektivt system for virksomhetsstyring og til økt informasjonssikkerhet, i tillegg til å dekke andre nødvendige kostnader. Samtidig skal Brønnøysundregistrene gjennomføre en omstillingsprosess.

Digital deltagelse og kompetanse

Regjeringen foreslår å bevilge 5,55 millioner kroner til digital deltakelse og kompetanse: 3,55 millioner kroner i driftstilskudd til Seniornett Norge. 2 millioner kroner til Digihjelpen som er en tilskuddsordning som skal øke den digitale deltakelsen og kompetansen i befolkningen. Tilskuddet skal bidra til at alle landets kommuner har et tilbud om veiledning i grunnleggende digital kompetanse til innbyggere som trenger hjelp til å komme seg på nett og bruke digitale tjenester.

Dataspill

Regjeringen foreslår å trappe opp satsingen på dataspill med 5 millioner kroner i 2021. Bevilgningen skal blant annet gå til utvikling av dataspill og formidling av dataspill, inkludert datatreff og andre typer spillarrangement. Midlene skal også gå til oppstart av Dataspillsenteret – norsk senter for spillutvikling.