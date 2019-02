Sweco har undersøkt kjønnsbalansen blant toppledere og styreledere i de 100 største selskapene innen IKT- og konsulentvirksomhet. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i offentlig statistikk fra Visma Bizweb, en database for norske selskaper.

Sweco er et konsulentselskap særlig innen ingeniør-, miljø- og arkitekturfag.

Kvinne på topp: IFS

SP Norge

Microsoft

Accenture

Kongsberg Digital

IBM Services

Viken Fiber

Nets Norge

CGG Services

GE Power

Siemens

Sweco Norge

Utvalget av selskaper er gjort etter omsetning, og de 100 selskapene har en omsetning fra 250 millioner til 30 milliarder kroner.

Mener kartlegging er første skritt

Swecos administrerende direktør Grete Aspelund forteller at bakgrunnen for opptellingen de gjorde er at kartlegging er det første skrittet mot å oppnå kjønnsbalanse.

– Skal vi oppnå en jevnere balanse, er kartlegging av dagens situasjon det første skrittet. Jo mer presist bilde vi har av den nåværende situasjonen, jo mer nøyaktige mål og jo mer effektive tiltak kan vi som selskap og bransje sette oss, sier Aspelund.

Færre i privat sektor

I Norge er fire av ti ledere kvinne, noe som er høyere enn i de fleste andre land.

Mange av disse lederne befinner seg i offentlig sektor.

– I norsk næringsliv, særlig på toppen, er det fremdeles et stort gap mellom antallet mannlige og kvinnelige ledere, sier Aspelund.

I privat sektor er rundt tre av ti ledere kvinner (SSB, tall fra 2017). Det er i privat sektor det er flest ledere totalt, med 160.000 ledere mot rundt 50.000 i offentlig sektor.

CORE Institutt for samfunnsforsknings topplederbarometer fra 2018 viser at det er i industri og oljen det er færrest kvinner på topp. Den samme undersøkelsen viser også at det er større kvinneandel i styrer enn itoppledergrupper.

– Det finnes mange generelle tall for privat sektor, men for oss var det viktig å finne oppdaterte tall som kunne gi oss et bilde av status quo i vår egen bransje, og for kvinnelige ledere med teknologbakgrunn. Disse tallene var dessverre ikke særlig oppløftende, sier Aspelund.

Hun viser til forskning på mangfold viser at bedrifter med mangfold i toppledelse og styrer er mer lønnsomme, og at de har et konkurransefortrinn.

Hun mener at å bedre kjønnsbalansen vil gagne selskapenes verdiskaping, samfunnets bærekraft og innovasjonskraft.