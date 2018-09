1200 unge spurt: Sju av ti vil til IT- og teknologibransjen

For fjerde år på rad er undersøkelsen gjort av Kantar TNS på vegne av Academic Work.

Rundt halvparten av de spurte er studenter, mens den andre halvparten er nyutdannede som er i jobb.

– Det er utrolig gøy å se at bedriftene innenfor teknologi og IT som er etterspurt av veldig mange, uavhengig av studiebakgrunn, sier Mads Wildhagen, markedssjef i Academic Work.

De ti mest attraktive arbeidsplassene blant unge arbeidstakere i Norge: 1. Google

2. Finn.no

3. Microsoft

4. Apple

6. Sopra Steria

7. Norconsult

8. Kongsberggruppen

9. Sintef

10. DnB

Rundt to tredjedeler av de spurte hadde bakgrunn innenfor IT, teknologi og økonomi. Resten av de spurte hadde bakgrunn fra markedsføring, salg, HR og administarasjon, i tillegg til samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Finn.no er beste norske

Finn.no tar en andreplass. Halvparten av de mest attraktive arbeidsplassene er norske, men Finn.no er eneste norske på topp fem.

Finn tok en syvendeplass i fjor, og er den bedriften som har økt mest i popularitet ifølge undersøkelsen.

Kristin Sætevik, Direktør for organisasjonsutvikling og kommunikasjon i FINN.no, sier i en pressemelding at det er gode nyheter for dem.

– Dette er skikkelig gode og viktige nyheter for oss. FINN er et vekstselskap, med en kjent og godt likt merkevare som gir utrolig mange muligheter for unge talenter som vil noe, sier Sætevik. Hun sier også at de har jobbet aktivt for å rekruttere teknologitalenter.

Ikke så viktig med kjent navn

Ifølge undersøkelsen er det ikke viktig at selskapet har et kjent navn. Bare en av fem svarer det.

64 prosent svarer at det er viktig at selskapet tilbyr gode utviklingsmuligheter. Omtrent like mange, 63 prosent, svarer at det er viktig at selskapet har et godt sosialt miljø. 58 prosent svarer at det er viktig at selskapet tilbyr utfordrende og varierte oppgaver.

Undersøkelsen gjennomføres i to faser, hvor første fase er fritekst-nominering av selskaper og egenskaper og andre fase er måling av de nominerte selskaper og egenskaper.