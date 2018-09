Her startet Google for 20 år siden

Google feirer i dag at selskapet er 20 år. Fortsatt er det litt uklart hvorfor akkurat den 27. september er valgt, for selskapet ble stiftet den 4. september 1998. Datoen for feiringen har blitt flyttet flere ganger, men den har i alle fall vært den samme de siste fem årene.

Historien til Google startet egentlig i 1996, som et forskningsprosjekt i forbindelse med PhD-utdannelsen til gründerne Larry Page og Sergey Brin ved Stanford University, noe som resulterte i teknologien kalt PageRank.

Domenenavnet google.com ble registrert allerede den 15. september 1997. Navnet Google er som kjent et ordspill, eller en feilstavelse, av den matematiske betegnelsen «googol», som betyr tallet 1 etterfulgt av 100 nuller.

Selskapet startet opp i temmelig små lokaler, nemlig i den daværende «garasjen» til Susan Wojcicki i Menlo Park, California. Wojcicki ble selv ansatt i Google i 1999. I dag er hun sjef for YouTube.

Les også: Googles «fadder» død i tragisk ulykke

Et lite bibliotek

På den tiden søketjenesten ble lansert, besto weben av rundt 25 millioner websider. Google har sammenlignet dette med antall sider som finnes i bøkene til et lite (amerikansk) bibliotek.

Det er selvfølgelig helt umulig å oppsummere alt det Google har gjort de siste 20 årene i én liten nyhetsartikkel. Selskapet har gått fra å være en liten utfordrer til etablerte søketjenester som Altavista og Yahoo, til å bli en dominerende aktører på en rekke ulike felter, hvorav de fleste har noen med weben å gjøre.

I tillegg til søk kan i alle fall tjenester som kart, epost, nettleser, webstatistikk, oversetter, videodeling, mobiloperativsystem og nettannonser nevnes. Det er nesten umulig å være på weben i dag uten på en eller annen måte komme borti Google-tjenester på en eller annen måte.

Dette gjør at selskapet etter hvert vet svært mye om brukerne sine, noe som gjør det viktig at det er rettet et skarpt søkelys mot selskapets håndtering og bruk av disse dataene. Google har fått kritikk for personvernbrudd flere ganger, men ikke noe som har skremt de store brukermassene i særlig grad.

Gammel pc i Googles første lokaler som viser en betaversjon av søketjenesten. Foto: Google Street View

Skal organisere verdens informasjon

Denne dominansen har selvfølgelig mange negative sider, men gjør det også mulig for selskapet å strekke seg videre mot det som siden starten har vært dets offisielle misjon, nemlig å organisere verdens informasjon og gjøre den universelt tilgjengelig og nyttig for folk.

Det at Google har være en one-stop-shop for å finne informasjon og i økende grad lykkes med dette, har selvfølgelig gått utover konkurrenter, ikke minst innen nisjer som Google med tiden har inkludert i søketjenesten. Dette har ført til klager, bøter og reguleringer, noe som kanskje gjør at Googles søketjeneste ikke blir like omfattende som den kunne ha blitt, men som også sikrer at det er litt grunnlag for alternativene.

Det betyr ikke at Google har tenkt å stoppe på dagens nivå. En beskrivelse av planene for neste kapittel, er omtalt i dette ferske blogginnlegget. Der loves det fundamentale endringer i selskapets tankegang rundt søk.

Videoen nedenfor er filmet av Harry Cheung, den sjette ansatte i Google, i 1998.

Lanseringer og nedleggelser

Noe som har kjennetegnet selskapet i alle fall de ti årene, er den omfattende utprøvingen av nye tjenester. Google har periodevis kastet en rekke tjenester opp på veggen, bare for å se om noen fester seg. Mengden av nedlagte tjenester har etter hvert også temmelig stor, i blant til stor fortvilelse for mange av brukerne.

Blant de nyere tjenestene som har blitt så godt mottatt av store grupper at de har fått leve en stund, finner vi i alle fall Google Drive og senere hele G Suite-pakken, deler av Google Play, Google Photo og de offentlige nettskytjenestene i Google Cloud.

Alphabet

Siden 2015 har Google vært det største av stadig flere datterselskapene til Alphabet. Moderselskapet ledes nå av de to gründerne og det er dette selskapet som er børsnotert.

Les også: Google kjøper sitt første hovedkvarter