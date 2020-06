Adobe anbefaler deg å avinstallere Flash Player

Da Adobe Flash Player ble tilgjengelig for nettlesere i 1996, åpnet den for mye ny funksjonalitet på weben. Webstandardene på denne tiden støttet i liten grad annet enn nokså statiske websider med tekst og bilder. For å få til lyd, video og animasjoner, måtte en bruke plugin-utvidelser som Flash Player.

Dette behovet har for lengst forsvunnet med utvidede og nye webteknologier, inkludert HTML5, WebGL og WebAssembly. I tillegg har Flash Player i mange år vært plaget med svært mange alvorlig sårbarheter. Derfor er det allerede tre år siden Adobe kunngjorde at Flash-teknologien skal legges ned.

Avlives ved nyttår

For de færreste vil dette være noe stort savn, selv om det kanskje fortsatt er noen som spiller det ikke helt politisk korrekte Mujaffaspillet. Selv om de fleste nettlesere i dag blokkerer avspilling av Flash-innhold, så er det stort sett mulig å omgjøre dette, i alle fall midlertidig.

Den 31. desember 2020 er den siste dagen i livet til Adobe Flash. Denne datoen avslutter selskapet all støtte for teknologien, noe som blant annet innebærer at Flash Player ikke lenger vil motta sikkerhetsoppdateringer. På dette tidspunktet vil også støtten for Flash Player fjernes helt fra moderne nettlesere.

Avinstaller allerede nå

Adobe anbefaler at PC-brukere allerede nå, og i alle fall innen nyttår, avinstallerer Flash Player på systemene sine. Selskapet har utgitt egne sider om dette for Windows- og Mac-brukere. I noen tilfeller kan det være nødvendig å slette visse mapper eller enkeltfiler for å fjerne alle spor av programvaren.

Flash Player er en integrert del av blant annet Google Chrome. Google har tidligere opplyst at denne komponenten vil bli fjernet innen utgangen av året.