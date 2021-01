Alphabet setter ballongprosjektet Loon på bakken for godt

Mange ristet på hodet da Google i 2013 første gang fortalte om prosjektet Loon, som handlet om å tilby internettaksess til «den neste milliarden» brukere fra høytflyvende ballonger. Mange tvilte på at det ville la seg gjøre, rent teknisk.

Navnet på prosjektet var i så måte passende, da «Loon» de kunne tolkes som en forkortelse av både «balloon» og «loony», altså «ballong» og «galning».

Google, og senere det Alphabet-eide selskapet Loon, lyktes med det tekniske, blant annet å få ballonger til sammenhengende å sveve i stratosfæren, rundt hele Jorden, over en periode på flere hundre dager.

Ble for dyrt

Derfor er det ikke teknologien i seg selv som har ført til at Loon nå legges ned. I et innlegg skriver Alastair Westgarth, toppsjef for Loon, at årsaken er knyttet til kostnadene.

– Vi snakker mye om å nå den neste milliarden brukere, men virkeligheten er at Loon har jaget det vanskeligste av alle tilkoblingsproblemene – den siste milliarden brukere, fellesskapene i områder er for vanskelige eller fjerntliggende til å nå, eller områder hvor det å tilby tjenester med eksisterende teknologier er for dyrt for vanlige mennesker. Selv om vi har funnet en antall villige partnere på veien, har vi ikke funnet noen måte å få kostnadene lave nok til å bygge en langsiktig, bærekraftig virksomhet, skriver Westgarth.

Løses med satellitter

Han mener likevel at Loon vil sette spor etter seg på grunn av problemløsningene og oppfinnelsene det har virkeliggjort, inkludert orkestreringsprogramvare som selskapet også mener kan brukes av satellitter.

Trolig er det satellittbaserte løsninger som etter hvert vil sørge for global og relativt billig internettilgang, også på uframkommelig og fjerntliggende steder. Starlink-tjenesten til SpaceX og britiske Oneweb har i alle fall slike ambisjoner.