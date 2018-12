Microsoft kjøper digre tomter til datasenter i Sverige

Gävle og Sandviken, to svenske nabokommuner som ligger to timers kjøretur nord for Stockholm, har begge solgt digre landområder til Microsoft.

Totalt dreier det seg om 130 hektar, som i størrelse tilsvarer 260 fotballbaner. Det melder Sveriges rikskringkaster STV.

Kjøpesummen på drøyt en kvart milliard kroner er bekreftet, men Microsoft vil ennå ikke røpe hva de skal bruke landsområdene til.

– Etter hvert som planene for tomtene utvikles kan vi dele mer informasjon, sier viseadministrerende direktør Therése Treutiger i Microsoft Sverige til SVT.

Ingen er likevel i tvil om hva investeringen handler om, ifølge avisa DI Digital, som konstaterer at Microsoft har kjøpt tomt for å etablere datasenter i Sverige.

Venter seg mange arbeidsplasser

I så fall kan svenskene skilte med digre anlegg fra allerede etablerte Facebook, samt snart også Amazon Web Services, Google og Microsoft. Finland og Danmark har som kjent tiltrukket seg størrelser som Google og Apple.

Patrik Stenvard som er ordfører i Gävle, kommunen kjent for halmbukken, ser for seg store muligheter.

– Det er veldig spennende at et foretak som Microsoft, med sin størrelse innen den digitale infrastrukturen, er interessert i digre landområder i vår region. Vår målsetning er at dette blir en av regionens største industrielle etableringer, sier Stenvard i en pressemelding.

Ordføreren skal ha sagt at Microsofts inntreden kan føre til flere hundre nye lokale arbeidsplasser, ifølge den engelskspråklige svenske avisa The Local

«Har faktisk større tro på Norge enn på Sverige»

Tidligere i år ble det kjent at Microsoft skal åpne sin første nordiske datasenterregion i Norge, nærmere bestemt i Oslo- og Stavanger-området.

Azure-plattformen skal tilbys fra to store datasentre her til lands innen utgangen av 2019. Det er en milliardavtale med Equinor (tidligere Statoil) som ligger til grunn for etableringen.

– Vi investerer i Norge fordi Microsoft har en vanvittig tro på at Norge kommer til å gjøre mye rundt digitalisering. Hvor ofte er det vi slår svenskene? Microsoft har faktisk større tro på Norge enn på Sverige. Det får vi kose oss litt med, sa Microsoft Norges direktør for offentlig sektor, Lena Lundgreen på et seminar i Oslo for bare tre uker siden.