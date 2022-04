– Amazon favoriserer egne produkter og legger konkurrentenes produkter lenger ned i søkeresultatet, mente Australiere, og klagde selskapet inn til det Australske konkurransetilsynet (ACCC).

Konkurransetilsynet i Australia har undersøkt klagene, og bedt Amazon om en nærmere beskrivelse av algoritmene de bruker til å sortere treff i produkt-søk.

Det nektet Amazon å gi, men de forsikrer ACCC om at de «ikke favoriserer egne produkter». Det melder blant Reuters.

Interessekonflikter bekymrer

– Markedsplasser på nett har en viktig rolle i å koble sammen forbrukere og selgere og en økende andel av salget til forbrukere. Men vi er bekymret for virkningen, både for forbrukere og for tredjepart-selgere som er avhengige av nettbaserte markedsplasser for å nå kundene sine, sier Gina Cass-Gottlieb, leder i ACCC i en pressemelding.

ACCC har spurt 80 bedrifter som selger produktene sine på nett, om hvordan de opplever plattformene. Omtrent halvparten mente at de store plattformene vred søkene til fordel for egne produkter.

Amazon svarer at de viser de treffene de tror kundene har mest lyst til å se.

Konkurransetilsynet utrykker bekymring for såkalte hybridmarkedsplasser, som selger både egne produkter og konkurrerende produkter på samme plattform. Slike plattformer «står overfor interessekonflikter og kan opptre på måter som gir deres egne produkter fordeler, med potensielle negative følger for andres produkter» mener ACCC.

Amazon er ikke en av de ledende nettbaserte markedsplassene i Australia, men er likevel den som vokser raskest.

På spørsmål fra ACCC om algoritmene, skal Amazon ha svart at de ikke gir noen fordeler til egne produkter, men de ville ikke dele detaljene ACCC hadde etterspurt om algoritmene.

– Derfor har ikke konkurransetilsynet informasjon om hvordan Amazons algoritmer produserer søkeresultater, skriver ACCC i en rapport.

Kan gå mot ny stillingskrig

Konflikten har tydelig potensiale til å eskalere. Det blir i så fall ikke første gang Australske myndigheter går i stillingskrig med teknologigigantene.

I fjor krevde myndighetene at Google og Facebook skulle betale for nyhetsinnhold. Google truet med å stenge hele søkemotoren i Australia. Facebook truet med å trekke seg ut av landet, og sperret plattformen for deling av nyheter produsert i Australia. Australierne sto på sitt, og landet loven.

Frempek for DSA?

Nylig ble det politisk enighet om DSA i Europa, og blant kravene som har fått mest oppmerksomhet er kravet om åpenhet i algoritmer som foreslår innhold.

Hvordan slik åpenhet skal oppfylles praksis, er fortsatt for tidlig å si, men Amazons svar til ACCC kan gi et frempek om hva Europeerne vil møte når loven skal håndheves.