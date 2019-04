Amazon skal sende 3.236 satellitter ut i verdensrommet for å gjøre internett bedre

I et forsøk på å gjøre internett bedre tilgjengelig for en stor del av verdens befolkning som til daglig ikke har den tilgjengeligheten, har Amazon planer om å sende over 3.000 satellitter ut i verdensrommet.

Prosjektet har fått tilnavnet «Project Kuiper», og det var GeekWire som først fikk nyss om Amazons tiltak. Ifølge GeekWire vil prosjektet sannsynligvis koste milliarder av dollar.

Det vil ta flere år før prosjektet blir ferdigstilt, og Amazon kaster seg nå med på kappløpet om å lage bedre internettilgang. Kommunikasjonsselskapet OneWeb og Elon Musks SpaceX har også planer om å skyte opp flere satellitter i verdensrommet.

Ulike distanser fra jorden

De litt over 3.000 satellittene vil skytes opp i bane rundt jorden, men alle vil ikke holde samme avstand.

784 satellitter vil holde en avstand på 590 kilometer fra jorden. 1.296 satellitter vil være 610 kilometer unna jorden, mens de resterende 1.156 satellittene vil være distansert 630 kilometer unna jorden.

Norge utenfor rekkevidden

Amazon har bekreftet prosjektets validitet til GeekWire og forteller blant annet at satellittene vil tilby dekning mellom breddegradene 56° N og 56° S. En av Norges sydligste byer, Mandal, ligger lenger nord enn 56° N, hvilket betyr at disse satellittene mest sannsynlig ikke vil tilby stort bedre internett for nordmenn.

– Project Kuiper er et nytt initiativ som omhandler å skyte opp en konstellasjon av satellitter som vil tilby høyhastighetsbredbånd og godt internett til store deler av verdens befolkning, skriver en talsperson for Amazon i en e-post til GeekWire.

– Dette er et langtidsprosjekt med hovedformål å gi internettilgang til titalls millioner mennesker som ikke har disse mulighetene i dag.

FNs bredbåndskommisjon har estimert at det den dag i dag befinner seg rundt 3,8 milliarder mennesker på kloden uten grunnleggende internettilgang.