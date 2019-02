Elon Musk lager Internett i verdensrommet som gir deg én gigabit per sekund 

Elon Musk og hans romselskap SpaceX har ambisiøse planer om å bruke satellitter til å bygge Internett i verdensrommet, og nå har dette prosjektet kommet nok et steg videre i prosessen. Det melder blant andre ExtremeTech.

SpaceX har nemlig nå søkt amerikanske FCC, som representerer kommunikasjonsmyndighetene, om tillatelse til å bygge hele én million bakkestasjoner som skal bli en sentral del av Starlink, som prosjektet heter.

Skal møte verdens økende Internett-behov

Bakkestasjonene skal ifølge FCC-søknaden benytte avansert «phased array»-teknologi til å kommunisere med satellittene, og vil sende i 14-14.5 GHz-båndet og motta i 10,7-12,7 GHz-båndet.

«Phased array»-løsningen innebærer at bakestasjonene sine antenner kontinuerlig «styrer» strålene for å spore satellittene på en presis måte mens de går i bane rundt Jorden. Bakkestasjonene skal altså tjene sluttbrukerne.

I FCC-søknaden heter det at den globale økningen i etterspørsel etter høyere hastigheter, større båndbredde, pålitelighet og nye bruksområder for Internett bare fortsetter, og tanken bak det ambisiøse prosjekter er altså å møte denne utviklingen.

SpaceX peker på at den globale Internett-trafikken har eksplodert, og viser til en rapport som beregnet at den årlige, globale trafikken nådde 1,5 zettabyte i 2017. Én zettabyte er det samme som én trilliard byte, eller én milliard terabyte.

Én gigabit per sekund

Som digi.no meldte i november har SpaceX allerede fått tillatelse til å sende ut 7518 bredbåndssatellitter ut i rommet, og før det igjen fikk selskapet godkjennelse til oppskytning av 4425 satellitter, noe som skjedde i vår.

De 7518 satellittene som sist ble godkjent er såkalte VLEO-satellitter (very low earth orbit), som vil gå i bane rundt Jorden i en høyde på mellom 335 og 346 kilometer. Den forrige godkjente konstellasjonen på 4425 satellitter vil befinne seg høyere oppe i en høyde på mellom 1110 og 1325 kilometer.

SpaceX har tidligere sagt at satellittsystemet, som for øvrig har fått navnet Starlink, vil være i stand til å levere en båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker etter at det har kommet på plass og blitt optimalisert.

Som Reuters meldte for en tid tilbake har SpaceX planer om å sende opp satellittene i ulike faser helt frem til og med år 2024, men målet er at systemet skal kunne benyttes allerede i 2020. Akkurat på hvilken måte vi får dra nytte av prosjektet gjenstår å se.

