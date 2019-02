SpaceX har konkurrenter: Her skytes en rekke Internett-satellitter ut i rommet

Digi.no har tidligere omtalt Elon Musk og SpaceX sine planer om å bygge Internett i verdensrommet, men det er flere som har lignende planer – og som allerede har kommet i gang.

Som blant andre BBC og CNN rapporterer, ble nettopp et knippe Internett-satellitter tilhørende kommunikasjonsselskapet OneWeb skutt ut i verdensrommet. Oppskytningen ble foretatt av franske Arianespace, som la ut video av oppskytningen.

900 satellitter

I denne omgang omfatter oppskytningen kun seks satellitter som skal gå i lav bane rundt Jorden i en høyde på 1000 kilometer.

Når den første konstellasjonen er på plass skal den imidlertid omfatte 650 satellitter, og deretter er planen å skalere helt opp til 900 satellitter etter hvert som den forventede etterspørselen øker.

I et informasjonshefte om prosjektet heter det at OneWeb-konstellasjonen skal legge til rette for brukerterminaler som skal bli i stand til å tilby både 3G, LTE, Wi-Fi og 5G-dekning over hele verden.

Ifølge planen skal selskapet starte opp demonstrasjoner av nettverket allerede neste år, og i 2021 er det meningen at nettverket blir kontinuerlig tilgjengelig for kunder. Hvordan det blir med tilgjengeligheten på våre breddegrader er det nok for tidlig å si noe om.

Illustrasjonsbilde av OneWeb-satellittene i rommet. Foto: OneWeb

Spre Internett

Som med SpaceX' prosjekt er et viktig delmål med OneWebs nettverk å spre Internett til deler av verden hvor utbygging av infrastruktur av ulike grunner er vanskelig.

– Vi kan tilby Internett der hvor andre ikke kan nå. Og etter hvert som elektronikk-kostnadene går ned og folk vil ha mer og mer tilkoblingsmuligheter er det mye å gjøre, sa OneWeb-sjefen Adrián Steckel til CNN.

SpaceX' Starlink-prosjekt er enda mer ambisiøst. Selskapet fikk godkjennelse av amerikanske myndigheter til oppskytning av hele 7518 bredbåndssatellitter ut i rommet i november i fjor, og tidligere denne måneden søkte selskapet FCC om tillatelse til å bygge én million bakkestasjoner.

SpaceX har tidligere sagt at Starlink vil være i stand til å levere en båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker etter at det har kommet på plass og blitt optimalisert.

