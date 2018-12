Amazons matbutikker som kun bemannes av kunstig intelligens skal være på vei til Europa

For noen år siden rapporterte digi.no om Amazon Go, en ny butikktype fra nettbutikkgiganten Amazon som bruker kunstig intelligens til å erstatte ekspeditørene og lar folk simpelthen ta varene sine og gå.

Nå ser det ut til at konseptet skal lanseres mye nærmere våre breddegrader, faktisk så nærme at det blir en relativt smal sak for nordmenn å teste det ut.

Kommer trolig til London

Den britiske avisen The Telegraph har nemlig vært i kontakt med kilder på innsiden av industrien som hevder at Amazon planlegger en Amazon Go-butikk i London – nærmere bestemt West End, som er blant Europas travleste shoppingdistrikter.

Ifølge kildene er Amazon på leting etter arealer i området på mellom 3000-5000 kvadratfot, som tilsvarer mellom 280-460 kvadratmeter.

Avisen Bloomberg meldte i fjor at Amazon har søkt om varemerkeregistrering for sitt nye butikkonsept hos myndighetene i Storbritannia, noe som underbygger de nye opplysningene.

Denne varemerkeregistreringen omfattet også det øvrige EU-området, som kan bety at vi muligens kan se Amazon Go-butikker i andre europeiske land i nær fremtid.

Foto: Amazon

Avansert kunstig intelligens

Amazon Go-konseptet fungerer ved at kundene benytter en egen Amazon Go-applikasjon på mobilen for å få tilgang til butikken. Deretter kan man ta det man trenger fra hyllene, og ved hjelp av datasyn, avanserte sensorsystemer, «deep learning» og annen AI-teknologi registreres alle varene automatisk i en virtuell handlevogn.

Ifølge Amazons egen beskrivelse av konseptet dreier det seg om en teknologi som ligner på den man finner i selvkjørende biler.

Systemet registrerer også når du eventuelt legger ting tilbake i hyllene dersom du ombestemmer deg. Når du forlater butikken legges alle varene i den virtuelle handlevognen sammen, og deretter belastes Amazon-kontoen for varene samtidig som en kvittering sendes til mobilappen.

Tanken er altså å gjøre dagligvarehandlingen vesentlig mer bekvem og effektiv, ved at man slipper brysomme køene.

