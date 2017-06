AMD med det skarpeste angrepet på Intel Xeon på et tiår

Etter mange års kjemping i de nedre regioner av prosessormarkedet, har AMD de siste to årene blitt preget av fornyet optimisme og vilje og evne til å bli en utfordrer i de mer lukrative delene av prosessormarkedet. Selskapets relativt nye Ryzen-prosessorer for pc-er har dessuten blitt ganske godt mottatt i markedet.

Epyc

Men de store fortjenestemulighetene ligger i markedet for serverprosessorer.

AMD var på begynnelsen av 2000-tallet svært konkurransedyktige med selskapets Opteron-prosessorer for servere og arbeidsstasjoner, blant annet fordi prosessorene kunne kjøre både 32- og 64-bits programvare med full ytelse og, noen år senere, var tidlig ute med å ha to kjerner.

Men så fikk AMD problemer med teknologien og måtte utsette lanseringen av nye prosessorer og prosessteknologier flere ganger. Det forspranget Intel opparbeidet seg da, har AMD aldri greid å hente igjen. Før nå – kanskje.

Tirsdag denne uken lanserte AMD en helt ny serverprosessor, Epyc 7000-serien. Den er beregnet for kraftige datasenterservere med én eller to prosessorsokler. Prosessorene er utstyrt med mellom 8 og 32 kjerner, som hver kan kjøre to parallelle tråder.

Den nye begynnelsen: AMD satser på høy ytelse igjen

Bred støtte

Det er allerede klart at serverleverandører som HPE, Dell, Asus, Gigabyte, Inventec, Lenovo, Sugon, Supermicro, Tyan, og Wistro skal tilby serverprodukter basert på de nye AMD-prosessorene. Det er også klart at Microsoft skal ta i bruk Epyc-baserte servere i Azure-nettskyen, mens den kinesiske søketjenesten Baidu skal begynne å ta i bruk slike servere i egen infrastruktur.

Talspersoner for de to selskapene forklarer dette med at Epyc tilbyr en god kombinasjon av ytelse, energieffektivitet og pris.

HPE var blant dem som avduket Epyc-baserte servere i går.

Ytelsesmålinger

Når det gjelder ytelsen, så hevder AMD at i alle fall Epyc-baserte servere med bare én prosessor leverer høyere ytelse enn noe annet «mainstream» system med én x86/x64-sokkel i testene SPECint_rate2006 og SPECfp_rate2006. Dette er selvfølgelig når det er toppversjonen av Epyc-prosessorer, 7601, som benyttes i testsystemene.

Epyc 7601 skal også levere et rekordresultat blant systemer med to prosessorsokler i SPECint_rate2006-testen, mens tilsynelatende ikke i flyttallstesten SPECfp_rate2006, som AMD ikke har oppgitt noe tall for i pressmeldingen. Mer om testen er tilgjengelig her.

Men det er nok fornuftig å vente på testresultater fra mer nøytrale aktører før man konkluderer.

– Epyc-prosessorene tilbyr kompromissløs ytelse for enkeltsokkelsystemer, mens den skalerer ytelsen til tosokkelservere til nye høyder og utkonkurrerer konkurrentene på ethvert prispunkt. Vi er stolte over å bringe valgmuligheter og innovasjon tilbake til datasenteret med sterk støtte fra være globale økosystempartnere, sier Lisa Su, president og CEO i AMD, i en pressemelding.

Zen-basert

Epyc-prosessorene er basert på AMDs Zen-kjerne, som allerede kjent fra Ryzen-prosessorene. Systemene med to prosessorer kan utstyres med opptil 32 DDR4 minnemoduler – fordelt på 16 minnekanaler – med til sammen opptil 4 terabyte med hukommelse.

Det loves høy I/O-ytelse med 128 PCIe 3-baner. Prosessorene skal også ha dedikert sikkerhetsmaskinvare som skal redusere angrepsflatene og beskytte programvaren både under oppstart, kjøring og mens programvaren flyttes mellom ulike virtuelle maskiner.

Dette gjøres blant annet ved å kryptere dataene i hovedminne og ved å sørge for kryptografisk isolasjon fra andre virtuelle maskiner, andre leietakere, men også selve hypervisoren.

