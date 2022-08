AMD overrasket med ny rekordomsetning

Etter den elendige resultatfremleggelsen til Intel i forrige uke, med en nedgang i omsetningen på 22 prosent, noe som delvis skyldtes nedgang i PC-markedet, var det ventet at også utfordreren AMD skulle fortelle om nedgang i gårsdagens fremleggelse av de siste kvartalstallene, for andre kvartal i år.

Det skjedde ikke.

Tvert imot kunne AMD for åttende kvartal på rad melde om rekordomsetning. En betydelig del av dette skyldes at omsetningen av Xilinx-produktene nå er med i tallene. AMD fullførte oppkjøpet av Xilinx i februar i år.

Nesten dobling

AMD har økt omsetningen kraftig også innen de tre andre store segmentene, datasenter, klient (PC) og gaming. Størst er økningen for omsetning av CPU-er til datasentre – det vil si selskapets Epyc-produkter – med 83 prosent vekst sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Samtidig er klientsegmentet det største, med en omsetning på 2,2 milliarder dollar. Omsetningsveksten på 25 prosent er særlig drevet fram av salget av Ryzen-prosessorer til bærbare PC-er.

Omsetningen til AMD i gamingsegmentet, som blant annet omfatter grafikkprosessorer og komponenter til spillkonsoller, vokste med 32 prosent til 1,7 milliarder dollar.

Redusert avstand

Alt i alt førte dette til at AMDs omsetning i forrige kvartal var på 6,6 milliarder dollar, 70 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor. Det er selvfølgelig betydelig lavere enn Intels omsetning på 15,3 milliarder i samme kvartal, men forholdet er nå 1 til 2,3 i Intels favør, mot 1 til 5,1 for ett år siden.

Samtidig må man ikke glemme at mer enn en milliard dollar av AMD omsetning i forrige kvartal kom fra Xilinx-produkter.

Til tross for rekordomsetningen var nettoinntekten til AMD en god del lavere enn for et år siden. Dette skyldes primært høyere driftsomkostninger, og da særlig det som er oppgitt som «amortisering av ervervede immaterielle eiendeler».

Markedsverdien til AMD passerte markedsverdien til Intel etter at Intel la fram kvartalstallene sine i forrige uke.

AMDs resultatfremleggelse skjedde etter at børsene stengte i USA tirsdag kveld. Dermed har aksjemarkedet i skrivende stund ennå ikke reagert på de nyeste kvartalstallene til selskapet.