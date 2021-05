Amerikansk avis: Bill Gates' image som «likbar nerd» begynner å slå sprekker

Bill Gates har i alle år spilt på sin nerdete, men vinnende personlighet. Spesiell oppførsel på jobb, affærer med kolleger og bånd til den pedofilidømte milliardæren Jeffrey Epstein får nå fasaden til å slå sprekker.

Det skriver Business Insider. De amerikanske avisene The New York Times og The Wall Street Journal har de siste ukene snakket med folk som har jobbet tett på Gates i Microsoft. Flere har opplevd IT-milliardæren som svært pågående mot sine kvinnelige kolleger.

Spesiell jobbatmosfære

IT-milliardæren skal ha gjort diverse fremstøt mot sine kvinnelige ansatte igjennom årene. Disse fremstøtene skal ha skapt en spesiell jobbatmosfære for flere av kvinnene som jobbet tett på Gates, skriver de amerikanske avisene.

Det skal faktisk å ha gått så langt av Microsoft til slutt så seg nødt til å ansette et advokatfirma for å se på Gates aktiviteter i 2019. Etterforskningen skal ha startet etter at det skal ha gått rykter innad i selskapet om at Gates hadde en langvarig affære med en av sine kolleger tilbake i år 2000.

Selskapet bekrefter til The Wall Street Journal at etterforskningen viste at det var hold i de fremsatte ryktene om Microsoft-gründeren. IT-selskapet opplyser videre at Gates ikke trakk seg fra sin styreposisjon i 2020 som følge av denne etterforskningen.

Aktiv styreleder til 2014

Gates var aktiv styreleder i selskapet helt frem til 2014. Selv om Bill Gates trakk seg helt fra styrearbeidet i 2020, jobber han fortsatt for Microsoft som rådgiver.

– Det har vært en stor ære og et privilegium å jobbe sammen med og lære av Bill gjennom årene, sa Microsoft-sjef Satya Nadella da Gates trakk seg fra styret i 2020, og fortsatte:

– Bill grunnla selskapet vårt med tro på programvarens demokratiserende krefter og en lidenskap til å løse samfunnets største utfordringer. Microsoft og verden er et bedre sted på grunn av det.

I begynnelsen av mai ble det kjent at Bill og Melinda Gates gikk fra hverandre.

Ifølge de to skal samlivsbruddet ha kommet etter lange vurderinger og flere forsøk på å redde forholdet.

– De siste 27 årene har vi oppdratt tre utrolige barn og bygd en stiftelse som arbeider over hele verden med å gi mennesker muligheten til å leve sunne, produktive liv, skrev Gates-paret i en felles uttalelsen på Twitter.

(artikkelen fortsetter under)

Bill Gates og kona Melinda Gates med barn var på Norges-besøk i 2013. Da de reiste ut av landet ble de fulgt til flyplassen i båt av kronprinsfamilien som de var på besøk hos. Her sammen med kronprinsfamilien. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scapinx

Verdens 4. rikeste

Bill Gates er ifølge Forbes verdens fjerde rikeste mann – den amerikanske økonomiavisen skriver at IT-milliardæren er god for rundt 124 milliarder dollar.

Han grunnla programvareselskapet Microsoft sammen med Paul Allen i 1974. Gates-paret møtte hverandre på jobb på slutten av 80-tallet.

Etter at Gates trakk seg ut av den daglige driften i selskapet i 2008, har han og ekskona drevet den veldedige stiftelsen Bill & Melinda Gates foundation.

Ekteparet har vært svært engasjert i arbeidet med vaksinering av ulike sykdommer i fattige utviklingsland. De to har også engasjert seg sterkt i arbeidet med coronavaksinen, og i april i fjor ble det kjent at stiftelsen ville finansiere fabrikker som skulle produsere korona-vaksinekandidater.

Microsoft går så det griner

Selv om Gates forlot den daglige driften av Redmond-selskapet i 2008, har Microsoft opplevd en enorm vekst de siste årene. Det er spesielt innen serverprodukter og skytjenester selskapet har hatt formidabel profitt.

IT-giganten hadde en nettoinntekt på 15,5 milliarder dollar, tilsvarende 134 milliarder norske kroner, de tre siste månedene i fjor.

Inntektene fra Microsofts produksjonsverktøy, som inkluderer programmene i Office-pakken, økte med 13 prosent i kvartalet, mens inntektene fra selskapets skybaserte tjenester steg med 23 prosent.

Det mest synlige tegnet på veksten er framveksten av kommunikasjonsverktøyet Teams, som sammen med konkurrenter som Zoom og Slack er regnet som et nødvendig verktøy for folk som jobber hjemmefra under pandemien.

Donald Trump ville ha Gates som rådgiver

Gates har vært en populær mann, og en fyr verdens ledere har lyttet til.

Det tidligere paret er blant annet venner av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

De besøkte til og med kronprinsparet på Sørlandet i 2013. I 2009 ble paret mottatt i audiens på Slottet av kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon, skriver NRK.

I 2018 ønsket Trump å ansette Bill Gates som rådgiver for forskning og teknologi i presidentstaben.

Microsoft-gründeren var ikke nådig da tilbudet kom på bordet:

– Det ville ikke vært så god bruk av tiden min, skal Gates ha sagt til verdens mektigste mann den gang.