Amerikansk selskap bygger nok et datasenter i Norden som åpner allerede våren 2019

Det amerikanske selskapet Equinix investerer 170 millioner kroner i nytt datasenter i Helsingfors i Finland. Etter planen skal datasenteret åpne i andre kvartal i 2019. Det skriver Capacitymedia.

Datasenterlevererandøren skal levere tradisjonelle skytjenester og co-location.

– Selskapene som befinner seg i området forventer gode skytjenester for å oppfylle egne transformasjonsmålsetninger, sier selskapets finske direktør Sami Holopainen i en pressemelding.

200 datasentre

Equinix er en middels stor global aktør og eier mer enn 200 datasentre fordelt på 52 regioner i 25 land. Bare de siste månedene har selskapet annonsert tre nye datasentre.

Ett av de er et flaggskipsenter i London. I tillegg bygges et senter i den bulgarske hovedstaden Sofia. Selskapet planlegger også å utvide deres største datasenter i Singapore.

Det finske senteret vil bestå av nærmere 1 500 serverrack når senteret opererer ved full kapasitet.

Planen er at datasenteret skal tilføre de eksisterende regionene bedre konnektivitet mellom hverandre. Det skal ifølge selskapet gi kundene mer sømløse tjenester.

Baltikum og Russland

At valget falt på Helsingfors skyldes at byen ligger nærme den russiske grensen, samtidig som den finske hovedstaden ligger nært knyttet til Baltikum-landene.

Sjøkabelen Cinia C-Lion1 ligger også i området. Kabelen går fra den finske hovedstaden og videre til Frankfurt i Tyskland. C-Lion1 har kapasitet på 144 terabyte per sekund, og skal gi en pingtid på under 20 millisekunder mellom de to byene.

Det er også planlagt utbygging av sjøkabelen HE6 i nærmeste fremtid. Den utbyggingen er det også Equinix står for. Kabelen skal gi høyere hastigheter mellom landene i Nord-Europa, og vil gå mellom Helsingfors og Stockholm.

Google bygger nytt

Samtidig som Equinix utvider i Finland, er Google i gang med å bygge nok et megaanlegg i Danmark. Det blir landets tredje datasenter i den størrelsen.

Det amerikanske IT-selskapet etablerte sitt første datasenter i Finland allerede i 2011, men senteret ble ikke en del av selskapets skytjenester før sommeren 2018.

Googles nye datasenter vil kapre 46 000 kvadratmeter med areal, og vil ligge i sydjyske byen Frederica. Datasenteret skal koste rundt fire og en halv milliard danske kroner. Første byggetrinn skal stå klart til bruk i 2020.

1450 mennesker i sving

Utbyggingen vil sysselsette 1450 mennesker frem til ferdigstillelsen i 2021. Da går Google over i normal drift med mellom 150 og 200 ansatte.

Det omfatter driftspersonell, elektrikere, mekaniske ingeniører, catering og sikkerhetsvakter. I tillegg kan en vente økt næringsaktivitet ellers i området, blant annet for butikker, hotell og transport.

– Det er ingen tilfeldighet at vi valgte nettopp Fredericia, som vi opplever som en attraktiv næringskommune med en dyktig ledelse og tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Nå ser vi fram til et langsiktig samarbeid med kommunen og de øvrige lokale institusjonene, sier Googles danske direktør Malou Aamund til Fredericia Dagblad.

Google er ikke de enste som skalerer opp hos våre naboer i sør. Nylig ble det kjent at Facebook bygger to digre anlegg i Danmark, som kommer i tillegg til kjempesentralen de allerede har i Sverige.