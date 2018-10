Facebook bygger enda et enormt datasenter i Danmark

Den danske avisen JydskeVestkysten avslører fredag at det er Facebook som står bak et svært omfattende datasenter som snart skal bygges ved Esbjerg sørvest i Danmark. Dette er i så fall det andre datasenteret til Facebook i Danmark, og det tredje i Skandinavia. Det første ble lagt til Luleå i Sverige. Det åpnet i 2013. Det andre er under bygging sør for Odense i Danmark.

Facebook har også et nytt datasenter nær Dublin i Irland. Samtlige av selskapets øvrige datasentre er i USA.

Facebook-eid datterselskap

Danske aviser har lenge skrevet om planene om et datasenter ved Andrup øst for Esbjerg, men det er har til nå vært uklart hvem som egentlig står bak. Men i materiale som byrådet i Esbjerg skal behandle i neste uke, går det ifølge JydskeVestkysten fram at det er selskapet Notitia Networks ApS som står bak det kommende datasenteret.

Notitia Networks ble stiftet i februar i år, og det er Facebook International Operations Limited i Dublin som er oppført som eiere.

To tusen mål

Byggeprosjektet, som kalles for Project Ember, er enormt. Ifølge JydskeVestkysten innebærer det kjøp av eiendommer på til sammen to millioner kvadratmeter. På dette området skal det føres opp datahaller og andre bygg på til sammen 250 tusen kvadratmeter, i tillegg til minst én transformatorstasjon på 30 tusen kvadratmeter og et nødstrømsanlegg på 6500 kvadratmeter.

Det er ventet at byggingen starter i begynnelsen av 2019.

Havfrue-kabelen

Anlegget vil bli Facebooks største i Danmark. Plasseringen ved Esbjerg er ikke tilfeldig. Som digi.no skrev i januar i år, samarbeider Facebook og Google om Havfrue-kabelen som nå strekkes. Den går mellom Esbjerg og New Jersey. Det er også tre andre fiberkabler som forbinder Esbjerg-området med USA.

Det aller største datasenteret i Danmark er det Apple som står bak. Selskapet har enda ett under bygging. Ifølge JydskeVestkysten har dessuten Google kjøpt to landområder i Danmark med planer om oppføring av datasentre.

