Google bygger kjempeanlegg i Danmark

Google røpet i går sine planer om å bygge et digert anlegg, som blir Danmarks tredje datasenter i megaklassen.

I et næringsområde rett utenfor den sydjyske byen Fredericia skal de føre opp et 46.000 kvadratmeter stort datasenter.

Prislappen er på 4,5 milliarder danske kroner, som tilsvarer 5,8 milliarder NOK. Første byggetrinn skal stå klart til bruk i 2020, melder Fredericia Dagblad.

– Det er ingen tilfeldighet at vi valgte nettopp Fredericia, som vi opplever som en attraktiv næringskommune med en dyktig ledelse og tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Nå ser vi fram til et langsiktig samarbeid med kommunen og de øvrige lokale institusjonene, sier Googles danske direktør Malou Aamund til avisen.

Nye arbeidsplasser

Selskapet utdyper i en egen kunngjøring at byggefasen vil gi 1 450 arbeidsplasser fram mot ferdigstillelse i 2021.

I full drift er det ventet at anlegget gir varige jobber til om lag 150 - 200 ansatte.

Det omfatter driftspersonell, elektrikere, mekaniske ingeniører, catering og sikkerhetsvakter. I tillegg kan en vente økt næringsaktivitet ellers i området, blant annet for butikker, hotell og transport.

– Fantastisk

Alt dette vekker stor begeistring, ikke minst fra borgermester Jacob Bjerregaard som mandag var til stede da Google presenterte planene.

– At Google legger denne investeringen til Fredericia er helt fantastisk. Det er ikke bare snakk om mange penger. Vel så viktig gir dette mange nye arbeidsplasser av en type vi har manglet. I tillegg er dette stort for kommunens ansikt utad, sier Bjerregaard til lokalvisen.

Dette blir Googles femte datasenter i Europa. De har digre installasjoner også i Irland, Nederland, Belgia og Finland fra tidligere.

Senere kan det blir enda flere, inkludert i Norden. Søkekjempen

Havfruen

IT-gigantenes investeringer i datasentre til skytjenester har for lengst kommet til Norden. Nylig ble det kjent at Facebook bygger to digre anlegg i Danmark, som kommer i tillegg til kjempesentralen de allerede har i Sverige.

Google etablerte datasenter i Finland allerede i 2011, men først nå i sommer ble anlegget en del av selskapets skyplattform.

Les også: Google åpnet første nettskyregion i Norden

Nærhet til resten av det europeiske kontinentet og en ny transatlantisk sjøkabel kalt «Havfruen», som skal strekkes mellom New Jersey på den amerikanske østkysten og Jylland, er noe av det som gjør våre naboer i sør til et attraktivt datasenterland. Facebook og Google er begge medeiere i kabelforbindelsen som skal tas i bruk i 2019.

Apple står bak det aller største datasenteret i Danmark som ligger i Viborg kommune på Jylland. Apple har ytterligere ett gigantisk dansk datasenter under bygging helt sør i landet i Aabenraa kommune, der også Google har kjøpt tomteplass til en mulig fremtidig utvidelse.

For ett år siden ble det også klart at Google har kjøpt en 109 hektar stor eiendom i svenske Dalarna. De er med andre ord forberedt for ytterligere bygging ved behov.

Amazon Web Services skal åpne sin første nordiske datasenterregion i Sverige, rett utenfor Stockholm. Det skal etter planen skje i nærmeste fremtid, innen utgangen av 2018.

Norge er ikke helt hektet av i konkurransen. Microsoft skal som kjent åpne sine første nordiske datasentre i Oslo-området og Stavanger-området i løpet av 2019. Det skjer etter en milliardavtale med Equinor (tidligere Statoil).