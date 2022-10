Rapport: Apples VR-briller har en helt unik egenskap

Det har i lengre tid dryppet rykter og spekulasjoner om at Apple jobber med sine egne VR/AR-briller, og vi begynner nå å ane konturene av et temmelig avansert produkt. Nå foreligger det atter nye opplysninger som tyder på at Apple har store planer for sin entré inn i VR-universet.

Avisen The Information (via Engadget) har vært i kontakt med kilder som skal ha vært med å utvikle Apples kommende VR-briller. De kan avsløre at produktet får et par unike funksjoner vi ikke har sett hittil.

Iris-skanning

Apples VR-briller skal nemlig komme med en iris-skanningsfunksjon som lar brukere logge inn på kontoer og gjennomføre kjøp simpelthen ved å avlese øynene til brukeren. Funksjonen skal blant annet gjøre det lettere for flere personer å bruke de samme brillene.

Rapporten hos The Information hevder også at Apples VR-briller vil ligne på et par snøbriller/skibriller når det gjelder det ytre designet, og produktet er laget av en kombinasjon av tekstil, aluminium og glass.

Ifølge kildene skal brillene også bli både tynnere og lettere enn Metas splitter nye VR-briller Meta Quest Pro, som ble avslørt for bare dager siden. Produktet skal angivelig også være bedre tilpasset personer som bruker briller, ved at man kan feste reseptlinser til brillene ved hjelp av et magnetisk feste.

Tidligere rykter har antydet at Apples VR-produkt vil ha hele 14 kameraer, noe som underbygges av den nye rapporten. Denne gangen hevder kildene i tillegg at to av 14 kameraene vil spore beina til brukeren, noe som trolig er et ledd i å spore hele kroppen for på den måten å gjenskape en «hel» avatar i VR.

Dette kan i så fall legge grunnlaget for mer realistiske avatarer i forbindelse med for eksempel telekonferanser.

Skal bli avansert, sier analytiker

Som Digi.no rapporterte har toppanalytikeren Ming-Chi Kuo, som er kjent for sine treffsikre Apple-spådommer, tidligere anslått at Apple vil lansere sitt VR/AR-produkt i januar neste år.

Ifølge Ming-Chi Kuo kommer Apples VR/AR-produkt til å bli det «mest kompliserte» produktet selskapet noensinne har designet. Hodesettet vil bli så avansert at det kommer til å influere resten av industrien, uttalte han.

– Etter at Apple lanserer sine AR/MR-briller (mixed reality, journ.anm.), tror jeg Apples globale rivaler vil konkurrere om å imitere dem og lede hodesettindustrien til et nytt vekstnivå, med fordeler for relaterte tjenester og innholdsøkosystemet, skrev analytikeren.

Det er imidlertid betydelig konkurranse i markedet. Ming-Chi Kuo anslår at HTC vil øke sine salg av VR-briller med 30-40 prosent i inneværende år, og Sony skal etter hvert slippe den nye utgaven av PS VR til PlayStation 5.

Meta kunngjorde også sine nye VR-briller nylig – Meta Quest Pro – som også blir et relativt avansert produkt til rett under 20 000 kroner. Hvor mye man må bla opp for Apples bidrag er ennå uvisst.