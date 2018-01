Analytiker mener «Batterygate» kan føre til betydelig svekket Iphone-salg

Apple har fått mye kritikk og flere søksmål mot seg etter at det ble kjent at selskapet har holdt det skjult for kundene at selskapet har rullet ut iOS-funksjonalitet som begrenser ytelsen til enheten når det oppladbare batteriet begynner å bli slitt – dette for å unngå at enheten plutselig skrur seg av under høy belastning eller ugunstige temperaturforhold.

«Batterygate»

Apple har blitt anklaget for å holde dette skjult for å få kundene til å kjøpe nye mobiltelefoner, i stedet for bare å bytte batteriet, noe som vil gjenopprette ytelsen. En oversikt over hvordan brukeren vil kunne merke den reduserte ytelsen, finnes her.

Denne situasjonen blir av mange kalt for «Batterygate».

Slik situasjoner er aldri bra for et selskaps omdømme og salget av berørte produkter. Men det er ikke omdømmesvikt som Barclays Capital-analytikeren Mark Moskowitz mener vil føre til redusert Iphone-salg det inneværende året. I stedet er det ordningen som Apple tilbyr kundene som et plaster på såret, som Moskowitz mener vil ramme Iphone-salget. Dette skriver Dow Jones-eide Barron's.

Trolig for alle

Selve ordningen hvor Iphone-brukere kan bytte batteriet i enhetene, er ikke ny. Men Apple har satt ned prisen fra 79 til 29 dollar, noe som trolig gjør den attraktiv for svært mange.

I utgangspunktet dekker ikke Apples garantiordninger batteribytte dersom det gjenstår mer enn 80 prosent av den originale kapasiteten, men ifølge MacRumours har Apple bekreftet at denne begrensningen ikke vil gjelde for dem som vil ha byttet batteriet for 29 dollar nå.

Ifølge Business Insider skal Moskowitz også ha skrevet at batteriskiftet innebærer at prosessor-klokkehastigheten til en Iphone 6 settes opp fra 600 MHz til 1400 MHz ved behov. Om dette faktisk stemmer, er uklart. Men denne økningen har blitt opplevd av brukere som allerede har byttet batteriet i Iphone 6.

Det betyr at mengden av kunder som ønsker å benytte tilbudet, kan bli temmelig stor. Og med nytt batteri og gjenopprettet klokkehastighet, venter de kanskje et år til før de bytter ut enheten.

Milliarder av dollar i tapt omsetning?

Ifølge Moskowitz er det minst 675 millioner Iphoner i bruk. Undersøkelser gjort i forrige kvartal viser at 77 prosent av disse bruker Iphone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus og SE, som er de enhetene som er berørt av ordningen. Det vil si 519 millioner brukere.

Moskowitz opplyser at i Barclays' mest forsiktige scenario, vil en så liten andel som ti prosent av disse velge å benytte seg av 29 dollar-tilbudet, altså mer enn 50 millioner brukere. Av disse igjen er det ifølge Barclays scenario 30 prosent som velger å la være å kjøpe en ny Iphone i år på grunn av dette. Redusert batterikapasitet er en undersøkelse Barclays har gjort den viktigste årsaken til at smartmobileiere kjøper seg en ny enhet.

Dersom dette slår til så betyr det at Apple vil selge 16 millioner færre Iphoner enn selskapet ellers ville ha gjort. Ifølge Barclays betyr dette 10,29 milliarder dollar i tapt omsetning.

I tillegg kommer ekstrakostnadene ved at batteribytteprogrammet blir benyttet av langt flere, til en langt lavere pris enn tidligere.

Spørsmålet er om det bare er 10 prosent av de kvalifiserte kundene som vil benytte seg av ordningen.

