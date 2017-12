Apple sier unnskyld til misfornøyde iPhone-kunder

Avsløringen om Apple klokker ned prosessoren i iPhone-enheter hvor batteriet på grunn av for eksempel alder ikke lenger kan levere fullgod effekt, har vekket sinne blant mange iPhone-kunder. Apple har blitt anklaget for å holde tilbake denne informasjonen for å få kundene til å kjøpe ny smartmobil i stedet for å bytte batteriet.

Bakgrunn: Utvikler mener denne grafen enkelt viser hvorfor en gammel iPhone er mye tregere enn en ny

Beklager

I et brev til selskapets kunder avviser Apple disse anklagene. Samtidig kommer selskapet med en unnskyldning.

– Vi vet at noen av dere føler at Apple har sviktet dere. Vi beklager, skriver selskapet, før det går i gang med å forklare hvordan oppladbare batterier påvirkes av blant annet bruk, alder og temperatur.

Spesielt gjelder dette i de tilfellene hvor enheten har korte tidsrom har behov for veldig store mengder med energi, noe et svekket batteri kanskje ikke klarer å levere. Resultatet av dette kan være at enheten brått skrur seg av. Og det er dette Apple hevder å ville motvirke ved hjelp av den reduserte prosessorhastigheten.

Dette er noe Apple har innført gjennom oppdateringer av iOS det siste året.

Men …

Selv om denne forklaringen gir mening, er det flere ankepunkter. For strupingen skal angivelig begynne å skje allerede et år etter at enheten ble tatt i bruk. En kunde bør kunne forvente med at et produkt til tusenvis av kroner skal kunne fungere med nær opptil full ytelse i lenger tid enn som så.

Apple manglende åpenhet om at et batteriskifte er det som skal til for å fjerne treghetene mange sier de opplever, er likevel det de fleste reagerer på.

De fleste av kundene må levere inn enheten for å få skiftet ut batteriet, noe som gjør utskiftingen tungvint. Men dette siste er ikke noe som er unikt ved Apples smartmobiler. De færreste nyere smartmobiler er designet slik at kundene kan erstatte batteriet selv.

Ingen andre?

Batterier som svekkes med alderen er ikke noe som bare kjennetegner Apple enheter. Så behovet for å strupe prosessoren etter en tid, burde gjelde selskapets konkurrenter også. Men flere av de mest kjente mobilleverandørene avviser at de gjør noe slikt.

Ifølge Phone Arena gjelder dette i alle fall Samsung, LG, HTC og Motorola.

– Har aldri gjort det, og kommer aldri til å gjøre det! Vi bryr oss om hva våre konsumenter mener, heter det i tilbakemeldingen LG har sendt til Phone Arena.

Plaster på såret

Som erstatning for frustrasjonene som mange hevder de har opplevd på grunn av CPU-strupingen, lover Apple nå redusert pris på utskifting av batteriene i iPhone 6 og nyere. Dette skal bidra til at enheten får full ytelse igjen.

I løpet av januar 2018 vil den faste prisen reduseres fra 79 til 29 dollar. Dette vil gjelde til og med desember 2018. Sannsynligvis er dette et så godt tilbud at svært mange iPhone-brukere bør benytte seg av det.

Apple lover også en oppdatering av iOS som kan vise brukerne mer informasjon om tilstanden til batteriet, slik at brukerne selv kan om dette påvirker ytelsen.

Enda et søksmål

I Frankrike har en organisasjon kalt HOP, som bekjemper planlagt foreldelse, anmeldt Apple på grunn av disse iPhone-avsløringene. I tillegg har organisasjonen anmeldt skriverprodusenten Epson for noe tilsvarende. Ifølge Reuters åpner fransk forbrukerråd for at leverandører bøtelegges med opptil 5 prosent av deres årlige omsetning dersom de med hensikt forkorter levetiden til produktene sine i forsøket på å få kundene til å kjøpe nye.

Les også: Apples iPhone-struping møtt med åtte søksmål