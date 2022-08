Kampen om å få beholde hjemmekontorordningene førte i vår til at Apple-ansatte både protesterte og sluttet for å slippe å måtte tilbringe arbeidsdagene i Apples 50 milliarder kroners hovedkvarter i Cupertino i California – som stod ferdig bare ett år før covid-19-pandemien sørget for at «hele verden» måtte jobbe hjemmefra.

En koronaoppblomstring i mai gjorde at tech-giganten utsatte gjennomføringen av sin internt omstridte tilbake til kontoret-plan. Men i forrige uke annonserte selskapet nok en gang en tidsfrist for når ordningen, som innebærer at de ansatte bare kan jobbe hjemmefra maks to dager i uken, skal innføres, skriver Financial Times (krever abonnement).

Det skjer femte september, hvis Apple-ledelsen får det som den vil. Da må alle på kontoret tirsdag, torsdager og én dag som de ulike teamene i selskapet kan bestemme selv.

Underskriftsaksjon

Men de ansatte akter ikke å gi seg uten sverdslag denne gangen heller. En ansattgruppering som kaller seg «Apple Together» har startet en underskriftsaksjon hvor de argumenterer for at hver ansatt skal kunne ha samtaler med sin nærmeste leder for å avgjøre hvilke forventninger og produksjonsmål som er knyttet til de ulike prosjektene. Nærmeste leder skal så kunne avgjøre i hvilken grad det er mulig å jobbe med prosjektene hjemmefra – uten at man må sette i gang kompliserte prosedyrer med tillatelser fra sjefer høyt oppe i systemene.

Apple Together skriver i brevet som nå sirkulerer blant de ansatte, at folk både er mer fornøyde og mer produktive når de kan jobbe hjemmefra, og at det felles kravet fra toppledelsen ikke tar hensyn til overbevisende argumenter for å la mange ansatte jobbe hjemmefra når de selv mener det er hensiktsmessig.

Underskriftsaksjonen pågår fremdeles, og brevet er derfor ennå ikke overbrakt Apple-ledelsen.

Microsoft mer fleksible

Teknologinettstedet Ars Technica skriver at Apple er mer kompromissløse enn mange andre amerikanske teknologiselskaper når det kommer til å avvikle hjemmekontorordningene.

For eksempel skal Microsoft ha innført nettopp den ordningen de Apple-ansatte etterspør; at de ulike teamlederne kan lage sine egne retningslinjer om hjemmekontor – i stedet for at toppledelsen bestemmer en felles hjemmekontorpolitikk for hele selskapet.