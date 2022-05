Nylig ble det kjent at Ian Goodfellow, en av Apples fremste ledere innen maskinlæring, forlater selskapet. I en melding til kollegene sine skal han ha begrunnet sin fratreden med Apples «tilbake til kontoret»-plan, som har møtt stor motstand blant ansatte i selskapet.

– Jeg mener bestemt at mer fleksibilitet hadde vært det beste for mitt team, skrev han i meldingen, som er referert av teknologinettstedet Ars Technica.

Apples tilbake til kontoret-plan innebærer at de ansatte gradvis skal avslutte hjemmekontorordningen selskapet ble tvunget til å innføre på grunn av korona-pandemien. For tiden blir de ansatte bedt om å møte på kontoret en til to dager i uken, men fra slutten av mai er kravet at man skal være fysisk til stede på kontoret minst tre dager hver uke.

Sammen mot retur

En gruppe Apple-ansatte har imidlertid organisert seg for å slåss mot kontor-returen. «Apple Together», som gruppen kaller seg, sendte nylig et brev til Apples ledelse, der de argumenterer for å få beholde den fleksibiliteten de mener hjemmekontor-muligheten innebærer.

Kronargumentet deres er at det er hyklersk av selskapet å promotere Apple-produkter som Iphone, Ipad og Mac med at de egner seg godt for fjernjobbing (remote work), når Apple selv gir folkene som har designet produktene, beskjed om å komme seg tilbake på kontoret.

I brevet skriver de også at det er lettere for de som lager disse produktene å se hvilke behov kundene deres har dersom de jobber på samme måte som kundene gjør.

Dette er ikke første gang Apple-ansatte sender brev til ledelsen for å få beholde hjemmekontorene sine. I fjor sommer ble det sendt et forslag om å la ansatte som bor i områder med lavere levekostnader få jobbe hjemmefra mot lavere lønn.

Viker ikke

I brevet fra «Apple together»-gruppen listes det ellers opp en rekke argumenter som dreier seg om at ansatte sløser bort tid og energi i rushtrafikk på vei til og fra kontoret, at rekrutteringen til selskapet blir vanskeligere hvis de ansatte må bo nær kontorene og at mindre fleksibilitet går ut over kreativitet og samarbeid.

Ifølge Ars Technica har imidlertid ikke Apple-ledelsen gitt signaler om at de tenker å fravike planen om å kreve tre dager på kontoret fra og med mandag 23. mai.