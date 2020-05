Anser ikke Microsoft Teams som en konkurrent til Slack

Mange har spådd at Microsoft Teams vil gjøre det vanskelig for Slack. Begge deler er samarbeidsløsninger, og Teams har potensial til å få svært mange brukere siden tjenesten følger med Office 365.

Under telefonkonferansen om Microsofts nyeste kvartalsresultater ble Teams nevnt 42 ganger, mens nettskyplattformen Azure «bare» ble nevnt 36 ganger. Dette tyder på at Teams nå er et svært viktig satsingsområde for Microsoft.

– Ikke en konkurrent

I et videointervju med CNBC ble Stewart Butterfield, sjef og medgründer i Slack, spurt om selskapet er klare for denne kampen. Men Butterfield avviser problemstillingen.

– Det vi har sett de siste par månedene, er at Teams ikke er en konkurrent til Slack. Når de snakker om produkter, nevner de aldri de fundamentale egenskapene til Slack. I mer enn tre år har de buntet det, gitt det bort og snakket om oss. I løpet av denne tiden har vi dyrket fram hele vår enterprise-forretning. Alle kundene som gir oss mer enn 100 000 dollar i omsetning, har kommet i løpet av denne perioden, sier Butterfield.

Frustrasjon hos Microsoft?

Butterfield sier han tror Microsoft må være litt frustrerte over at bruken av Teams ikke vokser raskere.

– De har rundt 250 millioner Office 365-brukere og massiv vekst. Likevel brukes Teams av under 30 prosent, selv etter tre år med å bunte det med Office 365, forhåndsinstallere det på folks maskiner, insistere på at systemadministratorer skrur det på, og tvinge folk over fra Skype for Business til Teams, har de fortsatt bare 29 prosent. Altså har 71 prosent av brukerne deres sagt «nei takk», hevder Butterfield.

Han peker på at Slack tas i bruk av kundene på annen måte enn Teams, ved at tjenesten fra starten av ofte bare tas i bruk av et enkelt team, hvor noen mener at den kan bidra til bedre kommunikasjon.

Øker bruken

Også Slack opplever økt bruk på grunn av koronakrisen, nå som mange av brukerne har hjemmekontor hver dag. Noen helt ferske tall har selskapet ikke kommet med, men mellom den 10. og 25. mars økte det til da høyeste antallet samtidig oppkoblede brukere fra 10,0 til 12,5 millioner. Ved utgangen av mars hadde selskapet mer enn 110.000 betalende kunder.

Til en viss sammenligning har Microsoft nylig oppgitt at Teams nylig har passert 75 millioner daglige, aktive brukere.

Selv syns Butterfield at det fungerer godt med hjemmekontor, i alle fall foreløpig. Han nevner blant annet at han sparer mye tid på å slippe å reise. I videointervjuet ser det ut til at han sitter i sin egen, gamle garasje.