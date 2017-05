Åpnet nord-Europas største datasenter

I dag, onsdag 10. mai, åpnet det som skal være nord-Europas største datasenter. Til sammen 250 millioner kroner skal investeres i Lefdal Mine Datacenter, som er bygget i de gamle olivingruvene i Lefdal-gruven utenfor Måløy i Eid kommune.

Olje- og energiminister Terje Søviknes sto for den høytidelige åpningen av senteret, som skal få strøm fra flere vannkraftverk i området.

– Det er en stor dag for Lefdal gruve og en enda større dag for Norge. Vi har miljøvennlig strøm, vi har nok strøm, og vi har rimelig strøm. Det gjør oss til et perfekt land for datasentre i fremtiden også, sa Søviknes under åpningen, ifølge NRK Sogn og fjordane.

Søviknes la i sin presentasjon, som er tilgjengelig som webcast, vekt på at også det kjølige klimaet gjør Norge til et bra sted å bygge datasentere.

– Jeg tror vi bare har sett begynnelsen. Og jeg håper datasentere vil representere en fremtidig, grønn vekstindustri for Norge. Lefdal datasenter representerer en spennende start, sa Søviknes.

I samarbeid med IBM og Rittal

Den delen av datasenteret som nå åpner er alene ti ganger større enn det største datasenteret i Norge, og første trinn i utbyggingen.

De tekniske løsningene er utviklet sammen med Rittal og IBM, og investor-miljøet i Måløy med IT-selskapet LocalHost og sjømatselskapet Coast Seafood sitter på aksjemajoriteten.

Totalt snakker vi om en kjølekapasitet på 45 megawatt i første byggetrinn. Samlet potensial for datasenteret er hele 120 000 kvadratmeter og mer enn 200 megawatt. Kundene kjøper plass i containere som inneholder servere – og vil tilby «server slots as a service».

Første kunder flytter inn i tredje kvartal

De første kundene vil flytte inn i datasenteret i løpet av de neste månedene. I tillegg til at LocalHost AS selv vil ha servere på plass i datasenteret, har Lefdal Mine Datacenter også fått på plass den tyske skyleverandøren Innovo Cloud. Disse skal være oppe og kjøre i september, og skal levere skytjenester til både norske og internasjonale kunder fra datasenteret i Eid.

En annen stor kunde er Fortuitus AG, et sveitsisk selskap som jobber med finansiering av teknisk infrastruktur. Selskapet skal inn med en vannkjølt HPC-infrastruktur («High Performance Computing») på 4 megawatt, som skal brukes i forbindelse med fintech-applikasjoner for kunder i det europeiske finansmarkedet. Avtalen har en varighet på fem år.

– Dette er Norges største enkeltstående datasenter-avtale noensinne, fortalte administrerende direktør Mark Collins i Fortuitus.

Også IBM flytter inn. I fjerde kvartal settes den første containeren med teknisk utstyr i drift i datasenteret. Det er IBMs såkalte «Resiliency Services» som skal leveres fra Lefdal. Dette er IBMs løsning for blant annet å sikre oppetid gjennom blant annet såkalt «disaster recovery as a service» og «backup as a service».

