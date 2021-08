Apple-ansatte foreslår lavere lønn for hjemmekontor i lavkostområder 

Ansatte i Apple kjemper for å beholde hjemmekontorene sine også etter pandemien, etter at selskapet i sommer varslet at de vil ha ansatte tilbake til kontorplassene i Apples hovedkvarter.

Nå har flere Apple-ansatte i følge nettstedet iMore i et brev til ledelsen foreslått et kompromiss der Apple lar ansatte i områder med lavere levekostnader få jobbe hjemmefra mot redusert lønn.

Forslaget skal ha skapt splid blant de ansatte, som tidligere i sommer bad Apple-ledelsen revurdere opphevelsen av hjemmekontorordningene - punktum. I dette brevet nevnes ingen vilje til å gå ned i lønn. Tvert i mot hevdes det at mange ønsker å slutte i selskapet dersom hjemmekontoret forsvinner.

Tek-lønningene spises opp

De som er kritiske til kompromissforslaget mener at Apples lønninger ikke bør være avhengig av hvor folk bor, og hevder at slike forskjeller kan ramme enkelte grupper - blant annet fargede kvinner - uforholdsmessig sterkt.

Andre mener imidlertid at det ikke er urimelig at lønningene er lavere for de som bor i områder med lavere levekostnader.

Lønnskalkulatoren til rekrutteringsnettstedet Glassdoor anslår gjennomsnittsårslønna for en programvareutvikler i tek-episenteret San Jose til 137.907 dollar, eller drøyt 1,2 millioner kroner. I følge teknologinettstedet Ars Technica gjør dette deg ikke spesielt velstående hvis du også må kjøpe bolig i dette området. Men i mange andre deler av USA vil en slik lønn gjøre det mulig å «leve som kongelige», hevder nettstedet - som i rettferdighetens navn er lokalisert mange tidssoner unna nærmeste kongedømme.

For mange ansatte i USAs tek-selskaper har derfor muligheten til å jobbe hjemmefra lenge vært et mål. De som jobber med å utvikle teknologi vil selvsagt utnytte de mulighetene teknologien åpner for - men det er også store praktiske og økonomiske fordeler for arbeidstakere som slipper å bo nærme og reise til kontorer plassert i områder preget av tett rushtrafikk og høye boligpriser.

Apple-ansatte truer med å slutte

Apple-boss Tim Cook vil imidlertid ha sine ansatte tilbake på kontoret.

I juni sendte Apple-ledelsen ut en epost til sine ansatte om at selskapet fra september vil innføre en ordning som krever at de ansatte er på kontoret minst tre dager i uka. I tillegg vil de kunne få to hele «hjemme-uker» som må godkjennes av nærmeste leder.

Mange av de ansatte er frustrert over denne holdningen, og har luftet frustrasjonen sin offentlig i et brev til Apple-ledelsen, som også har funnet veien til pressen i sommer, og en slack-kanal for ansatte som vil jobbe hjemmefra, skal ha fått 6.000 medlemmer, skriver The Verge.

Det har også sirkulert en spørreundersøkelse blant Apple-medarbeiderne, som viser at 90 prosent av de 1749 som har svart, er enige i at det er veldig viktig for dem at selskapet er fleksible med hvor de ansatte jobber fra. 68 prosent sa seg også enige i at mangel på slik fleksibilitet sannsynligvis vil få dem til å slutte i Apple, skriver Ars Technica.

Man kan innvende at en slik trussel neppe er reell, ettersom 68 prosent av de Apple-ansatte nok ikke vil finne like interessante arbeidsplasser andre steder, og også Facebook og Google har varslet at de vil ha ansatte tilbake på kontoret.

Det er likevel flere andre tek-selskaper, som har en mer positiv holdning til hjemmearbeid, etter at halvannet år med ansatte på hjemmekontor har vist at dette fungerer. Twitter, som begynte sin innføring av hjemmekontor som norm til og med før pandemien, kan jo dessuten regnes med blant tek-gigantene. Helt uten alternativer er derfor misfornøyde Apple-ansatte ikke.

Ledelsen ser imidlertid ikke ut til å ville endre gjenåpningsplanene sine. Det er dermed en stillingskrig både i Apples hovedkvarter i Cupertino og hos de andre tek-gigantene som har lagt fram planer for å fylle opp igjen kontorlandskapene nå som pandemien ser ut til å gå mot slutten.

Delta-utsettelser

Den siste utviklingen av Covid-pandemien, med nye smittebølger som følge av Delta-varianten av Corona-viruset, har imidlertid gitt hjemmekontor-tilhengerne i Apple mer tid. Blant annet som følge av nye smittevern-tiltak i California, har Apple varslet at de utsetter opphevelsen av hjemmekontorordningen - i første omgang til oktober, skriver nyhetsbyrået NBNC.

Det samme gjelder flere andre teknologiselskaper, skriver Ars Technica. Twitter har for eksempel stengt kontorene som var delvis gjenåpnet, Google har forlenget hjemmekontorordningen sin, og Lyft har likegodt bestemt seg for ikke å vurdere avslutning av sin hjemmekontorordning før i februar neste år.

Dermed ligger det an til at kampen om hjemmekontoret kommer til å pågå i Apple og andre amerikanske teknologiselskaper en god stund ennå.