Google-ansatte danner fagforening: – Vi har fått nok!

Til tross for sitt «don't be evil»-motto har Google i lengre tid mottatt skarp kritikk fra ansatte og eks-ansatte som anklager selskapet for blant annet dårlig bedriftskultur og tvilsomme avskjedigelser. Nå har utviklingen kulminert i et kraftig, organisert mottiltak.

Som blant andre nyhetsbyrået Reuters melder, har en større gruppe ansatte hos Googles moderselskap Alphabet nå gått til det skritt å danne en fagforening – Alphabet Workers Union.

Diskriminering og trakassering

Den nye fagforeningen ble offisielt kunngjort av ledelsen via avisen New York Times, hvor det tas et knallhardt oppgjør med Alphabet sin bedriftskultur og håndtering av ansatte.

– Diskriminering og trakassering fortsetter. Alphabet fortsetter å slå ned på de som våger å si sin mening, og hindrer arbeidere i å snakke om temaer som er sensitive og viktige for offentligheten, som konkurranselovgivning og monopolmakt, skriver ledelsen.

Fagforeningen retter også hard kritikk mot selskapets teknologiske og strategiske valg, for eksempel når det gjelder satsningen på kunstig intelligens.

– Våre sjefer har samarbeidet med undertrykkende regjeringer rundt om i verden. De har utviklet kunstig intelligens-teknologi som brukes av forsvarsdepartementet og profitert på annonser fra hatgrupper, heter det i teksten.

Over 200 medlemmer

Ifølge fagforeningens ferske hjemmeside har over 200 ansatte hittil valgt å organisere seg, og tallet stiger visstnok hver dag. Flere av Alphabets datterselskaper skal være representert over hele USA og i Canada.

Foreningens uttalte mål er å sikre inkluderende og rettferdige arbeidsforhold uten trakassering, diskriminering og gjengjeldelse, og at Alphabet handler etisk og til samfunnets og miljøets beste.

Man ønsker også større transparens rundt konsekvensene og virkningene av arbeidet som utføres, og foreningen vil at ansatte skal kunne nekte å jobbe med prosjekter som ikke samsvarer med verdiene deres.

I innlegget publisert i New York Times vises det til en fersk sak hvor en svart, kvinnelig forsker innen kunstig intelligens, Timnit Gebru, fikk sparken fra Google på grunnlag av det kritikerne hevder var hennes kritiske holdning til visse typer AI-modeller og hennes kritikk av selskapets arbeid rundt mangfold og inkludering.

Langvarig

Det har eksistert misnøye blant Google-ansatte i lengre tid. Som digi.no meldte i 2018 la flere tusen ansatte ned arbeidet i protest mot selskapets håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen, og påstand om gullkantede sluttpakker til ledere som har sluttet etter anklager om overgrep.

I fjor sparket Google fire ansatte for det selskapet sa var brudd på datasikkerheten, men som flere kollegaer mente var på grunn av kritikk av ledelsen i selskapet. Google har også blitt anklaget for å spionere på ansatte, noe de selv har avvist.

Hvordan den nye fagforeningen blir tatt imot av Alphabet-ledelsen gjenstår å se. Som NBC News rapporterte tidligere denne måneden har det amerikanske arbeidstilsynet anklaget selskapet for å ha sparket folk som planla fagforeningsaktiviteter.