Apple har opparbeidet seg et rykte for å være vrange i sin tilnærming til reparasjoner av produktene sine, blant annet ved å gjøre reservedeler mer utilgjengelige enn mange mener de bør være.

Derfor kom det som en overraskelse da Apple kunngjorde sin nye Self Service Repair-ordning, som lar iPhone-kunder bestille deler og verktøy fra en egen nettbutikk og på den måten fikse mobilen på egen hånd. Nå utvides ordningen, melder Apple på sine hjemmesider.

Kommer til MacBook

De bærbare Mac-maskinene, nærmere bestemt MacBook Air og MacBook Pro, er nemlig nå også omfattet av hjemmereparasjonstilbudet. Samtidig bekrefter selskapet at ordningen kommer til Europa senere i år, men uten å oppgi et spesifikt tidspunkt.

Apples nye ordning foregår ved at kunden først leser reparasjonsmanualen, som vil gjøres tilgjengelig på nettet, og deretter bestiller man delene og verktøyene fra en egen nettbutikk – Apple Self Service Repair Online Store. Denne butikken vil by på over 200 deler og verktøy.

Etter at reparasjonen er utført kan man returnere den brukte komponenten for resirkulering, og dette vil ifølge Apple gi en rabatt når man kjøper de nye delene.

Ordningen er beregnet på teknikere med kunnskap og erfaring til å reparere elektroniske enheter, understreker Apple. Det er med andre ord ikke sikkert at tilbudet er hensiktsmessig å benytte seg av om man er fullstendig uerfaren.

For de aller fleste kunder er det å besøke en profesjonell reparatør med sertifiserte teknikere som bruker originale Apple-deler den sikreste og mest pålitelige måten å få en reparasjon på, sa selskapet tidligere.

Utsatt for press

Apple har vært gjenstand for økt press fra grasrotbevegelsen «right-to-repair», som jobber for at enkeltpersoner og uavhengige verksteder skal kunne reparere elektronikk selv. iPhone-makeren har ofte blitt fremstilt som en av de argeste motstanderne av denne bevegelsen, og har hevdet at det ikke er trygt for privatpersoner å fikse sine egne ting.

iFixit, et nettsted for uavhengige reparatører, tvitret at de «aldri hadde trodd de skulle se denne dagen» da nyheten om Apples nye initiativ ble kjent, som BBC rapporterte.

Som digi.no rapporterte tidligere stilte den norske gjenbruksorganisasjonen Restarters Norway seg positive til nyheten, men uttrykte samtidig skepsis til Apples uventede snuoperasjon.

– Vi håper dette er en ny retning for selskapet, og at det snart blir lettere og billigere å reparere Apple-produkter. Vi er spente på å høre mer detaljer om hvordan dette skal implementeres. Dette kan ikke bare bli en kampanje hvor Apple fortsetter å i praksis kontrollere all reparasjon av deres produkter, sa talsperson for organisasjonen, Anine Dedekam Moldskred, til digi.no.