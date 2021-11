Lar privatpersoner bestille Iphone-deler: – Trodde aldri denne dagen skulle komme

Apple har opparbeidet seg et rykte for å være vrange i sin tilnærming til reparasjoner av produktene sine, blant annet ved å gjøre reservedeler mer utilgjengelige enn mange mener de bør være. Nå har Apple kommet med et uventet fremstøt som kan fikse litt på imaget.

Selskapet kunngjorde onsdag at de vil la kunder som «er komfortable med å utføre sine egne reparasjoner» tilgang til Apples originale deler og verktøy.

Først tilgjengelig for iPhone 12- og iPhone 13-serien, og snart etterfulgt av Mac-datamaskiner med M1-brikker, vil Self Service Repair være tilgjengelig tidlig neste år i USA og utvides til flere land gjennom 2022.

Norsk organisasjon skeptiske

Gjenbruksorganisasjonen Restarters Norway er fornøyd, men skeptiske til snuoperasjonen. Interesseorganisasjonen vil skape en kultur for reparasjon og bærekraftig elektronikk.

– Dette er helt nye toner fra Apple, som har brukt millioner på å forhindre regelverk for mer tilgjengelig reparasjon, sier talsperson Anine Dedekam Moldskred og fortsetter:

– Vi håper dette er en ny retning for selskapet, og at det snart blir lettere og billigere å reparere Apple-produkter. Vi er spente på å høre mer detaljer om hvordan dette skal implementeres. Dette kan ikke bare bli en kampanje hvor Apple fortsetter å i praksis kontrollere all reparasjon av deres produkter.

Den første fasen av programmet vil fokusere på de mest brukte delene, som Iphone-skjerm, batteri og kamera. Muligheten for ytterligere reparasjoner vil være tilgjengelig senere neste år.

8000 reparatører

Apple har i det siste utvidet sitt nettverk av autoriserte operatører. Nå finnes 5000 Apple-autoriserte reparatører og 2800 uavhengige reparatører som har hatt tilgang til disse delene, verktøyene og manualene.

– I løpet av de siste tre årene har Apple nesten doblet antall servicesteder med tilgang til Apple originale deler, verktøy og opplæring, og nå tilbyr vi et alternativ for de som ønsker å fullføre sine egne reparasjoner, sier Jeff Williams, Apples administrerende direktør, i en pressemelding.

Programmet for uavhengige reparatører ble opprinnelig lansert i USA i 2019 og har siden vokst til mer enn 200 land, noe som gir uavhengige verksteder tilgang til samme opplæring, deler og verktøy som andre autoriserte Apple-serviceleverandører, skriver Apple.

– Krever kunnskap og erfaring

Det hele foregår ved at kunden først leser reparasjonsmanualen, som vil gjøres tilgjengelig på nettet, og deretter bestiller man delene og verktøyene fra en egen nettbutikk – Apple Self Service Repair Online Store. Denne butikken vil by på over 200 deler og verktøy.

Etter at reparasjonen er utført kan man returnere den brukte komponenten for resirkulering, og dette vil ifølge Apple gi en rabatt når man kjøper de nye delene.

Ordningen er beregnet på teknikere med kunnskap og erfaring til å reparere elektroniske enheter, understreker Apple. For de aller fleste kunder er det å besøke en profesjonell reparatør med sertifiserte teknikere som bruker originale Apple-deler den sikreste og mest pålitelige måten å få en reparasjon på, skriver selskapet.

Negativ omtale

Nyheten kommer etter økende press på Apple fra grasrotbevegelsen «Right-to-repair», som ønsker at enkeltpersoner og uavhengige verksteder skal kunne reparere elektronikk.

Apple har ofte blitt fremstilt som en av de argeste motstanderne av Right to repair-bevegelen, og har hevdet at det ikke er trygt for privatpersoner å fikse sine egne ting, skriver BBC.

«iFixit» et nettsted for uavhengige reparatører, twitrer at «We never thought we'd see the day.»:

We never thought we’d see the day: Apple will offer parts, tools, and software to DIY fixers starting next year. There are some catches, but we’re thrilled to see Apple admit what we’ve always known: Everyone’s enough of a Genius to fix an iPhone: https://t.co/LmvIYVZWat pic.twitter.com/ewt4s40L6N — iFixit (@iFixit) November 17, 2021

– Nå, med fornyet statlig interesse for reparasjonsmarkeder - og kort tid etter spesielt dårlig presse... har Apple fått en uventet interesse for å la folk fikse tingene de eier, sier Ifixit i en uttalelse til BBC.

Apples autoriserte reparasjonsordninger har lenge blitt kritisert for å ha omfattende vilkår og restriksjoner som hvor reservedelene kommer fra, skriver BBC, og selskapet opprettholder streng kontroll over prisene på disse komponentene.

Right to repair-bevegelsen har vakt mye oppmerksomhet de siste årene, og flere amerikanske stater vurderer en egen lovgivning for «fair repair»-lovgivning.

Tidligere i år gikk Apples medgründer Steve Wozniak – som bygde de første Apple-datamaskinene i en garasje sammen med Steve Jobs på 1970-tallet – ut med støtte til bevegelsen.

I oktober skrev Digi.no at også Microsoft gir etter for press og skal gjøre produktene sine lettere å fikse.