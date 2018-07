Apple bekrefter feil som gjør de nye MacBook Pro-maskinene tregere

Apple har bekreftet at deres nye MacBook Pro har en feil som gjør at maskinen reduserer ytelsen under bestemte omstendigheter. Det melder blant andre Ars Technica og The Verge.

Selskapet kom på banen etter at YouTube-brukeren Dave Lee presenterte tekniske funn som indikerer at klokkefrekvensen til Intel Core-prosessoren reduseres når maskinen blir varm – noe den ganske fort blir.

Oppdatering retter feil

I en uttalelse sendt til medier skriver Apple at de har funnet en feil i fastvaren til MacBook Pro etter å ha testet maskinen grundig under ulike forhold.

Ifølge Apple påvirker feilen varmehåndteringssystemet på en slik måte at klokkefrekvensen presses ned under tunge økter.

Foto: Apple

Apple skriver at de allerede har utgitt en feilfiks i den nye, supplerende MacOS-oppdateringen 10.13.6, som det anbefales å installere.

Selskapet kommer samtidig med en beklagelse til alle som er berørt av feilen.

Omfatter alle utgaver

Apple-representanter uttalte overfor The Verge at nedbremsingen bare skjedde under relativt spesifikke, tunge arbeidsoppgaver, og dette skal ha vært grunnen til at Apple ikke klarte å reprodusere feilen i egne tester.

Feilen omfatter for ordens skyld altså kun den nye generasjonen av MacBook Pro, både 13- og 15-tommersutgaven og alle prosessorkonfigurasjonene.

Tidligere generasjoner av maskinen er ikke påvirket.

De nye MacBook-utgavene ble lansert for ikke lenge siden og kommer blant annet med den nye, åttende generasjonen av Intel Core-prosessorer, DDR4-minne, bedre skjerm og mer støysvakt tastatur.

Ifølge Apple skal 15-tommeren være opptil 70 prosent raskere enn forrige generasjon, mens 13-tommeren skal kunne levere opptil dobbel så høy ytelse.

Les også: Fant smutthull i Apples nye sperre mot iOS-hacking »