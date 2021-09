Apple dømt til å lempe på betalingssystem

En amerikansk dommer har gitt Apple beskjed om å lempe på sin betalingsmodell slik at selskaper kan omgå den.

Det er Fortnite-utvikleren Epic Games som har gått til søksmål mot Apple etter at Apple og Google fjernet det populære spillet fra sine app-butikker i fjor.

Årsaken var at Epic Games hadde lansert en betalingsløsning som fungerte uavhengig av både Apples og Googles plattformer.

Dommen betyr at Apple mister sitt faste grep om App Store, og den kan ha vidtrekkende konsekvenser for framtidens nettbetaling. Den kom etter en tre uker lang rettssak i mai.

– Brudd på konkurranselover

Ifølge dommer Yvonne Gonzales Rogers har Apple brutt Californias konkurranselover. Hun har gitt Apple beskjed om at de fra nå av ikke kan hindre utviklere i å omgå Apples betalingssystem og heller ikke hindre dem i å ha direktekontakt med sine kunder.

Rogers konstaterer i dommen at selskapet ikke bryter noen monopolforebyggende regler og at selskapet ikke forsøker å oppnå monopol, men hun mener samtidig at Apple har «skjult viktig informasjon for forbrukerne og aktivt hindret forbrukerne i å ta egne valg».

Dommen innebærer at Apple blir tvunget til å åpne App Store for produkter og tjenester som ikke går via Apple på samme måte som i dag.

Store app-inntekter

Apple har ikke latt brukere av Iphone laste ned apper fra noe annet sted enn selskapets egen App Store. Apple sikrer seg samtidig 30 prosent av inntektene på Iphone-apper, og denne ordningen står nå også på spill. Ifølge Bloomberg risikerer å tape milliarder av dollar i året dersom dommen blir stående.

Apple skriver i en uttalelse at selskapet ønsker dommen velkommen.

– I dag bekreftet domstolen det vi har visst hele tiden: App Store er ikke et brudd på antitrustloven, skriver Apple.

Epic Games mener på sin side at dommen ikke går langt nok og uttrykker misnøye.

– Ingen seier

Dommen er verken en seier for utviklere eller forbrukere, mener toppsjef Tim Sweeney.

– Epic kjemper for rettferdig konkurranse blant in-app-betalingsmetoder og app-butikker for en milliard forbrukere, sier han. Ifølge The Verge har selskapet anket dommen.

Apple åpnet App Store i juli 2008, ett år etter at selskapet lanserte sin første Iphone.