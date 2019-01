Apple hevder Qualcomm nekter å levere brikker til iPhone

Apple og brikkeprodusent Qualcomm er i en bitter og langvarig strid om lisensbetingelser og patentrettigheter, og har utvekslet søksmål og beskyldninger mot hverandre.

I går vitnet Apples chief operating officer, Jeff Williams, i et søksmål anlagt av konkurransetilsynet Federal Trade Commision (FTC) mot Qualcomm ved en domstol i San Jose, California.

Williams forklarte at Apple ønsket å benytte Qualcomms LTE/4G-modembrikke i de nyeste iPhone-mobilene, men hevder at Qualcomm nektet å levere. Det skriver Cnet.

Den påståtte uviljen til å levere skal ha tvunget Apple til å bruke en modembrikke fra Intel i modellene iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR, som ble lansert sist høst.

Kjepper i 5G-hjulene

Avhengigheten av Intel kan skade Apples sjanser for å makte å levere en iPhone med 5G-støtte like raskt som andre mobilprodusenter.

Intels 5G-brikker antas å være klare først i 2020, og LTE-modemene deres er også kjent for å være tregere enn Qualcomms alternativer, skriver The Verge.

Mange av rivalene, inkludert Samsung og LG har allerede røpet planer om å lansere 5G-baserte Android-enheter i løpet av 2019. Ifølge The Next Web vil disse være basert på Qualcomms X50-modem.

7,50 dollar per telefon skal ha skapt en isfront

Den pågående patenttvisten skal ha utløst en isfront mellom selskapene, som Apples nestkommanderende sier har vært utfordrende.

Williams mener også at prisen Apple betaler for rettighetene til å benytte Qualcomm-patenter, oppgitt til 7,50 dollar per mobil, er for høy.

– Det høres kanskje ikke ut som mye, men vi selger hundrevis av millioner telefoner og da blir regningen en milliard dollar i året. Vi hadde en pistol mot hodet, sa Apple-toppen.

Qualcomm mener på sin side at avgiftene er relativt små for teknologi som er avgjørende for smarttelefoner, og de hevder at patentene de eier er sentrale for hvordan moderne høyhastighets mobilsamband fungerer, skriver nyhetsbyrået Bloomberg.

Påstand om urimelig høy pris for patentlisensiering er en vesentlig del av søksmålet FTC har anlagt mot Qualcomm.

Selskapet er anklaget for ulovlig misbruk av markedsmakt, også ved angivelig å nekte lisensiering til andre brikkeselskap, samt lovnad om leveranser til kunder (som Apple) i bytte mot at kjøper binder seg til Qualcomm-brikker.

Apple og Qualcomm utkjemper en rettstvist på flere kontinenter. Rett før jul beordret en kinesisk domstol midlertidig forbud mot import og av salg av flere iPhone-modeller. I Tyskland er iPhone 7 og 8 plukket ned fra butikkhyller, som følge av samme patentkonflikt.