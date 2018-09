Qualcomm beskylder Apple for å ha stjålet brikketeknologi og hjulpet Intel – kaller det «kalkulert plan»

Apple og Qualcomm har vært i tottene på hverandre i lengre tid, og nå er vi igang igjen. Blant andre nyhetsbyrået Reuters og Ars Technica rapporterer nå om et nytt søksmål som Qualcomm har rettet mot iPhone-produsenten.

Selskapet har nemlig saksøkt Apple for å ha stjålet brikketeknologi og deretter gitt den videre til en annen gigant på markedet – Intel.

Anklagene består nærmere bestemt i at Apple urettmessig skal ha delt modembrikkedesign fra Qualcomm med Intel for å hjelpe sistnevnte med å lage modembrikker som kan brukes i iPhone til en lavere pris og med bedre betingelser enn det Qualcomm opererer med.

– Kalkulert plan

I søksmålet heter det også at designhemmeligheter ble delt med Intel for å sette selskapet i stand til å overkomme designsvakhetene som har gjort at modembrikkene fra Intel generelt har hatt dårligere ytelse enn de som kommer fra Qualcomm.

Apple har brukt brikker fra begge selskapene, og som vi tidligere har meldt har Qualcomm allerede saksøkt Apple for å «strupe» ytelsen til Qualcomm-modembrikker for å få Intel-brikkene til å se bedre ut.

Qualcomm skriver i søksmålsdokumentene at Apple klekket ut planene sine om å etablere en sekundær kilde via tyveri av teknologi allerede for lenge siden, og beskriver Apples handlinger som «kalkulerte og gjennomgripende».

– Ingen beviser

De nye anklagene er en del av et eksisterende søksmål fra november hvor Qualcomm hevder at Apple bryter betingelsene i en avtale signert mellom de to selskapene. Ifølge denne avtalen skal Qualcomm ha adgang til å sjekke om teknologien som deles med Apple blir tilstrekkelig beskyttet, men dette skal Apple angivelig ikke ha oppfylt.

I en kommentar til Ars Technica uttalte en Apple-representant at Qualcomm gjentatte ganger har kommet med beskyldninger mot selskapet uten beviser, og at heller ikke disse seneste anklagene har noe substans.

Striden mellom Apple og Qualcomm er bitter og langvarig. Tidligere har Apple blant annet saksøkt Qualcomm for en milliard dollar på bakgrunn av at Qualcomm skal ha krevd store mengder royality-utbetalinger fra Apple på feilaktig grunnlag, og begge har opptil flere ganger saksøkt hverandre på grunn av patentbrudd.

