Apple inntar tronen på mobilmarkedet for første gang på flere år

Koronatiden har gitt mange av teknologikjempene rekordinntjening, og særlig gjelder dette Apple. Selskapets resultater har nå ført til betydelige endringer på mobilmarkedet, viser det seg.

Analyseselskapet Gartner publiserte nylig en ny rapport (via 9to5mac) om mobilmarkedet i det siste kvartalet i fjor, og der kommer det frem at Apple igjen har inntatt førsteplassen i mobilsalg – etter flere år med solid Samsung-ledelse.

Kraftig fall for Huawei

I fjorårets siste kvartal solgte Apple rett rundt 80 millioner enheter, ifølge Gartner. Dette er en økning på cirka 15 prosent sammenlignet med samme periode året før, og med det har selskapet en markedsandel på 20,8 prosent.

Sist gang Apple ledet var siste kvartal i 2016, altså fire år siden.

Samsung solgte cirka 62 millioner mobiler, som representerte en markant nedgang på 11,8 prosent og en markedsandel på 16,2 prosent.

Et annet bemerkelsesverdig skifte er at Huawei ble skjøvet helt ned til femteplass, etter å ha ligget på andreplassen kvartalet før. Den kinesiske mobilgiganten opplevde en kraftig nedgang i salget på over 40 prosent sammenlignet med samme kvartal året før, og endte på en markedsandel på kun 8,9 prosent.

– Huawei registrerte det største fallet blant de fem største mobilprodusentene, som gjorde at de mistet andreplassen til Apple i 2020. Virkningen av bannlysningen av Google-applikasjoner på Huaweis mobiler var ødeleggende for Huaweis resultater og skadet salget, skriver Gartner.

Sterkt iPhone 12-salg

Den andre kinesiske giganten Xiaomi, som skjøv Apple ned til fjerdeplassen i fjorårets tredje kvartal, fortsetter å gjøre det sterkt og beholder tredjeplassen på mobilmarkedet med en økning i salget på 34 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Markedsandelen er på 11,3 prosent.

Analysebyrået IDC slapp for øvrig sine tall i januar, og har riktignok litt andre tall, men den samme rangeringen av mobilprodusentenes markedsandeler. Både IDC og Gartner peker på at det var et sterkt iPhone 12-salg som var hovedgrunnen til Apples sterke resultater denne gangen.

Da Apple kunngjorde resultatet for fjorårets siste kvartal forrige måned kunne selskapet skryte av at overskuddet steg 29 prosent fra tilsvarende kvartal 2019, til 28,7 milliarder dollar. Omsetningen steg i samme periode med 21 prosent til rekordhøye 111,4 milliarder dollar. Nesten to tredeler av omsetningen kom fra salg i land utenfor USA.