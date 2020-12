Apple med ny app-merking: Sjekk hvilke data iOS- og macOS-appene samler inn

Om du er Apple-kunde og opptatt av personvern har livet nå blitt litt enklere. Apple har nemlig innført en ny ordning som gir brukere oversikt over personvernpraksisen til appene som selskapet tilbyr på sine plattformer. Det melder blant andre Wired.

Det nye tiltaket ble først kunngjort på WWDC-konferansen tidligere i år, og innebærer at appene i iOS- og macOS-appbutikkene får en «merkelapp» som beskriver hvilke typer data som samles inn av appen og hvordan den brukes.

Sporingsdata

For sluttbrukeren er informasjonen er delt inn i tre forskjellige kategorier, deriblant data som brukes til sporing. Dette defineres av Apple som kobling av data som appen samler inn om sluttbrukeren eller enheten med tredjepartsdata – for eksempel for å legge til rette for målrettet annonsering.

Sporing betyr i denne sammenheng også deling av app-data, blant annet lokasjonsdata eller e-postlister, med datameglere og andre parter som forvalter brukerdata.

Apple understreker at det ikke regnes som sporing dersom dataene kun er koblet sammen på sluttbrukerens enhet og ikke sendes ut, eller dersom dataene brukes av tredjeparter utelukkende i sikkerhetsøyemed og kun på brukerens egne vegne,

Data koblet til identitet

I tillegg skal den nye app-merkelappen opplyse om hvorvidt de ulike typene data som samles inn av appen på en eller måte er koblet til brukerens identitet, for eksempel via brukerkonto eller selve enheten man bruker.

Som Apple peker på er det ofte tilfellet at dataene kan spores tilbake til brukeren, med mindre appen har spesielle anonymiseringsmekanismer på plass for brukeren – for eksempel fjerning av identifikatorer fra dataene.

App-merkingen skal også informere om dataene som ikke er koblet til brukerens identitet, som omfatter blant annet data som benyttes til diagnostisering og data som kartlegger brukerens interaksjon med appene.

Apple informerte utviklere om at den nye merkingen vil være påkrevd for alle nye apper som sendes inn fra og med 8. desember. Flere detaljer om akkurat hva utviklere må opplyse om, finner du hos Apple.